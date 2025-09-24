O evento foi realizado na Policlínica da Mulher, no bairro Aterrado - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 24/09/2025 14:24

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), deu início na manhã desta quarta-feira, 24, à campanha Primavera Rosa, com o objetivo de promover a conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer do colo do útero. O evento foi realizado na Policlínica da Mulher, no bairro Aterrado, e contou com uma programação especial voltada para o cuidado integral da saúde da mulher, com o tema: Mulher: Prevenção é sua melhor escolha.

O evento foi marcado por acolhimento caloroso às pacientes, com a oferta de café da manhã, massagens relaxantes, shiatsu, música clássica e momentos de reflexão. A programação também incluiu sessões de conscientização sobre o autocuidado, reforçando que práticas simples como consultas regulares, mamografia, Papanicolau e vacinação contra o HPV são fundamentais para salvar vidas.

Além das atividades de saúde, a abertura contou com apresentação do projeto Volta Redonda Cidade da Música, liderado pela maestra Sarah Higino, e Priscila Nogueira, do Instituto Saber Educação com Música. E durante o dia serão oferecidos serviços como tranças e design de sobrancelhas.

A médica Juliana Monteiro, ginecologista e responsável técnica pela Policlínica da Mulher, lembrou que a unidade segue as diretrizes da Sociedade Brasileira de Mastologia, oferecendo mamografia anual para mulheres a partir dos 40 anos.

"É fundamental que as mulheres realizem os exames preventivos de forma regular, pois a detecção precoce dessas doenças é crucial para um tratamento eficaz. A nossa missão na Policlínica da Mulher é oferecer não apenas o cuidado médico especializado, mas também o acolhimento humanizado, apoio psicológico e escuta ativa", afirmou a médica.

Quem também participou da abertura do evento foi o padre Juarez, vigário episcopal para o Cuidado da Vida e da Ecologia, destacando que a prevenção é um gesto de fé e esperança. “Não é fácil receber um diagnóstico, mas sempre existem caminhos e soluções. Aqui, em Volta Redonda, a vida é cuidada com seriedade e amor, e por isso a prevenção precisa ser cada vez mais valorizada. Que Deus abençoe a todos os profissionais que se dedicam ao bem da nossa população”, afirmou.

A paciente Kátia Teobaldo também emocionou o público ao compartilhar sua experiência de superação. Diagnosticada com câncer de mama em 2011, ela contou que todo o tratamento foi feito pelo SUS (Sistema Único de Saúde), incluindo exames, cirurgia, acompanhamento psicológico e fisioterapia.

“Sou uma prova viva do que o SUS pode fazer. Recebi acolhimento, tratamento digno e humanizado em todas as etapas, e só tenho gratidão”, destacou Kátia.

Linha de Atenção Oncológica

A secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, reforçou que a campanha simboliza esperança e fortalecimento da Linha de Atenção Oncológica (LAO). Ela lembrou que casos de câncer na própria família demonstram a importância da prevenção.

“Nosso compromisso é garantir exame rápido, acolhimento e humanização, porque cada mulher representa vida, família e história”, disse a secretária.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou que o programa Prevenir (de rastreio organizado do câncer) da LAO já diagnosticou cerca de 250 pessoas com câncer em Volta Redonda. Desses, 50% em estágios 1 e 2, com quase 100% de chances de cura graças ao diagnóstico precoce.

“A prevenção salva vidas. Volta Redonda vai se tornar referência nacional no diagnóstico do câncer. Estamos investindo para que isso seja realidade, com profissionais qualificados e estrutura adequada”, afirmou Neto.