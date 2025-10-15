Mais de 50 mil consultas foram registradas após reforma - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 15/10/2025 12:37

Volta Redonda - A Policlínica da Mulher Dr. Júlio Pereira Gomes, localizada no bairro Aterrado, em Volta Redonda, completou no último dia 4 o segundo ano da entrega da unidade após uma ampla reforma e modernização, que contou com investimento de R$ 1,75 milhão do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que incluiu a aquisição de equipamentos de última geração. Nesses dois anos, a Policlínica – que é referência no atendimento a gestantes de alto risco e na prevenção do câncer de mama e colo do útero, realizou um total de 50.167 consultas, além de um total de 10.200 exames diversos.

A unidade da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebeu melhorias na infraestrutura interna e externa, além da aquisição de equipamentos como ultrassonografia em 4D, videocolposcópio, cardiotocógrafo, carrinho de parada, sonar, macas elétricas e balança digital. Foi implementado também o Prontuário Eletrônico e um sistema moderno de chamada para facilitar o atendimento.

Desde a reabertura, a Policlínica da Mulher tem realizado, em média, 25 mil consultas por ano, o que dá uma média de quase 2,1 mil por mês, o que demonstra o impacto das reformas na qualidade e abrangência dos serviços prestados à população.

Ao se comparar o período de 5 de outubro de 2024 ao dia 4 do mês corrente com os 12 meses anteriores, observa-se o expressivo aumento no número de alguns exames. O total de colposcopias teve um crescimento de 52,58%; as ultrassonografias obstétricas com Doppler aumentaram em 9,92%; o ecocardiograma fetal cresceu 16,67%; a inserção de DIU apresentou aumento de 48,1%; as consultas com cardiologista para gestantes cresceram 10,02%, além de um crescimento de 39,67% nos atendimentos de endocrinologista para gestantes.

Esses dados revelam crescimento expressivo em atendimentos relacionados à saúde materna, demonstrando maior atenção às necessidades específicas dessas pacientes.

A coordenadora da Policlínica da Mulher, Camilla da Silva Santos, destacou que a reforma da Policlínica da Mulher representa um marco para a saúde pública local, proporcionando mais conforto para as usuárias e melhores condições de trabalho para os profissionais, contribuindo para que Volta Redonda se torne referência em saúde no estado.

“A unidade garante a saúde da mulher, salvando vidas. A modernização da clínica e os novos equipamentos ampliaram a capacidade de diagnóstico e tratamento, beneficiando diretamente as mulheres do município”, ressaltou a coordenadora.