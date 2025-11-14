O espaço passou por uma reforma completa, que vai proporcionar mais conforto e qualidade no atendimento - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 14/11/2025 14:47

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), entregou na manhã desta sexta-feira, 14, a revitalização da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Júlio Bertholdo Filho, no Jardim Belmonte. O espaço passou por uma reforma completa, que vai proporcionar mais conforto e qualidade no atendimento aos moradores do bairro e das regiões próximas.

Com investimento de R$ 70.026,85, as obras incluíram pintura interna e externa, pintura de portas e grades, instalação de cobertura na porta principal, melhorias na área da caixa d’água e troca de insulfilm, garantindo um ambiente renovado e adequado, tanto para o trabalho das equipes quanto para o acolhimento dos pacientes.

A unidade conta com quatro consultórios (dentre eles, um ginecológico e dois de médicos da Estratégia de Saúde da Família), salas de vacinação, procedimentos, eletrocardiografia, coleta, observação e atividades coletivas, além de dispensário de medicamentos, área de esterilização, almoxarifado, copa, vestiário e sanitários acessíveis.

As equipes desenvolvem ações de promoção da saúde, como educação em alimentação saudável, atividade física e higiene; prevenção de doenças, com campanhas de vacinação, rastreamentos e acompanhamento de gestantes, crianças e idosos; e tratamento e acompanhamento de condições crônicas, como hipertensão e diabetes.

Cerimônia

Durante a entrega, o prefeito Antonio Francisco Neto destacou o compromisso da administração em garantir estruturas de saúde mais modernas e acolhedoras em todos os bairros da cidade. “Estamos revitalizando unidades em diversos pontos da cidade para oferecer ambientes mais dignos tanto para os profissionais quanto para os usuários. Investir em saúde é investir na qualidade de vida da população, e cada obra entregue representa um avanço nesse compromisso”, afirmou o prefeito.

A secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, ressaltou que as reformas fazem parte de um plano de fortalecimento da Atenção Primária em Volta Redonda. “A Estratégia de Saúde da Família é a base do nosso sistema municipal. Reformar as unidades significa garantir melhores condições de trabalho para as equipes e, principalmente, ampliar o acolhimento e o cuidado com os usuários. É um investimento que reflete diretamente na prevenção de doenças e na promoção da saúde da comunidade”, destacou Márcia Cury.

A presidente do Conselho Municipal de Saúde, Maria do Carmo Carbogim, falou sobre a importância de ver essas melhorias acontecendo. “Essas obras representam mais conforto para os usuários, um ambiente adequado e alinhado ao que o SUS (Sistema Único de Saúde) preconiza para garantir atendimento humanizado e de qualidade”, ressaltou Maria do Carmo.

Durante a cerimônia de entrega das obras, o coordenador da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Hálison Vitorino, destacou a alegria de ver mais uma unidade transformada e entregue à população.

“A Márcia Cury é uma das gestoras que mais lutam pela Atenção Primária. Toda semana estamos entregando uma unidade reformada, e isso demonstra o compromisso da gestão com o cuidado básico, que é a porta de entrada do sistema. A união entre Executivo, Legislativo e nossas equipes faz toda a diferença no atendimento à população.”, disse o coordenador.

O deputado estadual Munir Neto também estava presente na cerimônia e ressaltou ser uma satisfação contribuir para o fortalecimento da saúde de Volta Redonda. “Seguiremos destinando recursos para ampliar a capacidade de atendimento e garantir que estruturas como esta continuem melhorando a vida da população.”, afirmou o deputado.

O presidente da Câmara de Vereadores, Edson Quinto, disse que essa reforma representa um grande avanço para os moradores da região. “Uma Atenção Básica forte reduz a sobrecarga dos hospitais e garante atendimento mais rápido e eficiente. Parabenizamos o prefeito Neto pelo compromisso com melhorias estruturais e pela parceria com o Legislativo em prol da saúde pública.”

Com a revitalização, a UBSF Jardim Belmonte reforça o papel da Atenção Primária à Saúde como porta de entrada do sistema de saúde e evidencia o investimento contínuo da Prefeitura de Volta Redonda na melhoria dos equipamentos públicos municipais.