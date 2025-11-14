O evento aconteceu na quadra poliesportiva da Escola Municipal Walmir de Freitas Monteiro, no bairro Santa Rita do Zarur - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

O evento aconteceu na quadra poliesportiva da Escola Municipal Walmir de Freitas Monteiro, no bairro Santa Rita do ZarurFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 14/11/2025 17:41

Volta Redonda - O Torneio RVR (Robótica Volta Redonda) 2025, promovido pela Secretaria Municipal de Educação (SME), reuniu estudantes dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental de escolas municipais nesta sexta-feira, dia 14. O evento, que aconteceu na quadra poliesportiva da Escola Municipal Walmir de Freitas Monteiro, no bairro Santa Rita do Zarur, encerrou as oficinas de robótica com Lego aplicada nas unidades durante o ano letivo.

As criações feitas a partir dos kits Lego Education Spike – metodologia de ensino que ajuda os alunos a aprender conceitos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) de forma prática e divertida – vão disputar o torneio durante todo o dia. Através da construção e programação de robôs, a partir de peças modulares como motores e sensores, os estudantes desenvolvem habilidades como pensamento lógico, resolução de problemas e trabalho em equipe, enquanto exploram conceitos de mecânica, eletrônica e automação.

Os instrutores do projeto, que são professores da própria escola e capacitados pela equipe de Tecnologia e Inovação da SME, acompanharam os quase 180 estudantes durante o Torneio RVR 2025. A maior parte dos competidores estão na faixa etária entre 11 e 14 anos, que representam seis unidades escolares; as outras duas participam com alunos dos entre 6 e 10 anos. Os primeiros colocados ganham troféus, e todos os participantes ganham medalha.

As equipes das escolas municipais Nilton Penna Botelho, do bairro Roma; Dr. Jiulio Caruso, no Conforto; Wandir de Carvalho, Siderlândia; Tocantins, no bairro Retiro; Rubens Machado, no Vila Brasília; Espirito Santo, no Santo Agostinho; além da Walmir de Freitas, que sediou o torneio, todas formadas por alunos dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º), participaram da competição, que também conta com alunos dos anos iniciais do Fundamental (1º ao 5º) das escolas municipais João Hassis, do Eucaliptal; e Paulo VI, do Açude.

O coordenador do Centro de Tecnologia e Inovação da SME, Bruno Moreira, reforçou que o Torneio RVR 2025 é um evento promovido pela secretaria para celebrar e estimular o conhecimento em Robótica e Programação dos estudantes da rede municipal.

“A iniciativa reúne os membros dos clubes de Robótica em desafios práticos que incentivam a cooperação, o raciocínio lógico e a inovação tecnológica. Mais do que uma competição, é um reconhecimento do talento e da dedicação dos alunos e professores ao longo do ano letivo de 2025”, afirmou Bruno.

“O projeto de Robótica da SME enriqueceu a formação dos estudantes, os preparando para os desafios tecnológicos, além de fomentar a cultura de inovação na comunidade escolar. Parabéns aos profissionais que desenvolveram o projeto, aos alunos por se dedicarem e se qualificarem, e no próximo ano teremos mais oficinas”, contou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.

Confira o resultado final do torneio

Categoria: Labirinto

Equipe RVR Tecnobots 1º lugar

(EM Walmir de Freitas)

Categoria: Missão Impossível

Equipe RVR WandirBots 1º lugar

(EM Wandir de Carvalho)

Categoria: Corrida de robôs

Equipe RVR Thunderbots 1° lugar

(EM Espirito Santo)

Premio Melhor Escola

Equipe RVR WandirBots (EM Wandir de Carvalho)