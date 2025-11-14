Alunos e professores da unidade da rede municipal de ensino conquistaram medalhas nas últimas ediçõesFoto: Divulgação/Fevre
Colégio José Botelho de Athayde é destaque em olimpíadas focadas na educação financeira e eficiência energética
Alunos da rede municipal conquistaram três medalhas de prata nas competições; professor foi homenageado como destaque
Prefeitura de Volta Redonda entrega UBSF Jardim Belmonte revitalizada à população
Com investimento de R$ 70 mil, estrutura da unidade foi modernizada, reforçando o compromisso da administração municipal com a Atenção Primária à Saúde
Provas de natação encerram Olimpíada Viva Melhor no Parque Aquático Municipal de Volta Redonda
Competição, voltada para a terceira idade, começou em maio e contou ainda com Atletismo, Queimada, Câmbio e Futebol Society
Escola bilíngue de Volta Redonda abre inscrições para o ensino médio em 2026
Colégio Estadual Piauí oferece aulas de francês e disponibilizou 90 vagas para o primeiro ano; alunos do último ano do ensino fundamental podem se inscrever até 5 de dezembro
Prefeitura de Volta Redonda investe mais de R$ 1 milhão em reforma e revitalização de cinco ginásios esportivos
Equipamentos públicos atendem a mais de 3 mil pessoas em atividades oferecidas pela Smel, além de estarem disponíveis para atividades de esporte e lazer das próprias comunidades
Volta Redonda Cidade da Música promove Recital de Violas nesta sexta-feira (14)
Apresentação vai reunir violonistas da Orquestra de Cordas, na sede do projeto, no bairro Vila Mury, às 19h
