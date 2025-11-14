Alunos e professores da unidade da rede municipal de ensino conquistaram medalhas nas últimas edições - Foto: Divulgação/Fevre

Publicado 14/11/2025 17:33

Volta Redonda - O Colégio José Botelho de Athayde, da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), continua se destacando no cenário nacional. Alunos e professores da unidade da rede municipal de ensino conquistaram medalhas nas últimas edições de duas importantes competições nacionais, focadas na educação financeira e eficiência energética – a Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (Olitef) e a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (Onee).

Na Olitef, as alunas Sarah Eduarda Januária de Paula e Thaís Cotrim da Silva conquistaram medalha de prata, representando o colégio em uma disputa que envolve estudantes de todo o país e busca promover o conhecimento financeiro entre alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. O resultado reforça o impacto positivo da disciplina de Educação Financeira, oferecida pela escola, que estimula o desenvolvimento de competências voltadas à gestão consciente do dinheiro e ao planejamento financeiro.

Já na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (Onee), realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e que mobiliza estudantes e professores do 8º e 9º anos do ensino fundamental – conscientizando sobre consumo consciente de energia, sustentabilidade e inovação –, o destaque foi o estudante Arthur Silva Ferreira Silva, que também recebeu a medalha de prata. Além dele, os alunos Davi Marques, Lara Otogalli, Peterson Rodrigues e Rafaela Oliveira receberam menção honrosa, reconhecendo seu desempenho na competição.

O professor Cláudio Rocha de Jesus foi ainda homenageado como destaque da Onee, sendo reconhecido pelo seu trabalho de orientação e incentivo aos alunos durante o processo. Ele foi um dos selecionados e representou o colégio em evento, em Brasília.

“Essas conquistas reforçam que estamos no caminho certo, formando alunos mais preparados, curiosos e comprometidos com o futuro. É um orgulho enorme acompanhar cada passo dessa trajetória”, afirmou o professor.

A diretora Janaína Vilhena Fortes falou que na escola as aulas vão além de uma preparação para as provas, mas uma forma de formar jovens mais conscientes e preparados para a vida. “Através de projetos e de uma competição pedagógica, temos visto nossos estudantes se envolverem de forma incrível, desenvolvendo responsabilidade, autonomia e visão de futuro. É inspirador acompanhar esse crescimento diário e perceber que estamos contribuindo para formar cidadãos mais críticos e preparados para os desafios do mundo real”, declarou.

“Essas medalhas representam não apenas resultados em uma competição, mas refletem dedicação, esforço e compromisso com uma educação pública de excelência. Esses jovens demostraram que, quando oferecemos oportunidades, incentivo e um ambiente de estudo de qualidade, eles são capazes de ir muito além”, disse o presidente da Fevre, Caio Teixeira.