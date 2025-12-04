Município termina o ano com as obras do Batalhão de Ações com Cães da PM avançando e anúncios de nova sede da PF e de futuro Batalhão Ambiental - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 04/12/2025 16:34

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda tem trabalhado desde 2021 para tornar realidade políticas públicas a fim de promover o bem-estar social, atender às necessidades da população e garantir direitos fundamentais em diversas áreas, como saúde, educação e segurança pública – nesta última, em particular, o município encerra 2025 consolidando ainda mais sua condição de polo regional no setor, uma das maiores preocupações dos brasileiros conforme diversas pesquisas de opinião.

Prova dessa posição de referência no Sul Fluminense são o avanço das obras do futuro Batalhão de Ações com Cães (BAC), no bairro Roma, e os anúncios da escolha de Volta Redonda para receber uma das três novas unidades do Batalhão de Polícia Ambiental no estado do Rio; e do acordo com a Polícia Federal para a construção de uma nova sede da corporação no município. Elas irão se juntar às atividades conjuntas das forças de segurança já implementadas e que se mostram fundamentais para reduzir os números de ações criminosas.

Batalhão Ambiental

Nessa quarta-feira (3), o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes, comunicou ao prefeito Antonio Francisco Neto que Volta Redonda receberá uma das três novas unidades de Polícia Ambiental (UPAms), que são o braço operacional do Comando de Polícia Ambiental (CPAM) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, o estado do Rio conta com sete unidades, que têm por finalidade otimizar a fiscalização e o combate a crimes ambientais em todo o território fluminense.

As responsabilidades da Unidade de Polícia Ambiental incluem o Policiamento Ostensivo de Proteção ao Meio Ambiente, abrangendo a prevenção e repressão a delitos como desmatamento, tráfico de animais silvestres, caça ilegal e exploração irregular de recursos, bem como invasões em Áreas de Preservação Permanente. Além da atuação repressiva, as unidades realizam fiscalizações em parceria com outros órgãos e promovem a educação ambiental, contribuindo indiretamente para a segurança e o bem-estar da população ao proteger mananciais e áreas de encosta, prevenindo desastres naturais como deslizamentos e inundações.

“Esse anúncio é mais um reconhecimento do trabalho sério que realizamos para fazer de Volta Redonda uma referência em segurança pública. Nosso agradecimento ao coronel Menezes e ao governador Cláudio Castro por confiarem em nosso governo para receber essa unidade”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto, acrescentando que irá discutir com o secretário o melhor local para a construção do batalhão que irá beneficiar toda a região.

Polícia Federal

Outro anúncio importante aconteceu no final de novembro. Na ocasião, a Prefeitura de Volta Redonda e a Polícia Federal (PF) formalizaram parceria para viabilizar a construção da nova sede da corporação no município. Ela será construída em um terreno de 5 mil metros quadrados doado pelo governo municipal, localizado na Rua 758, entre os bairros Casa de Pedra e Siderópolis.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou na ocasião que a medida atende a um pedido do delegado da PF em Volta Redonda, Dr. Carlos Alberto da Silva Santos, com o objetivo de melhorar as condições de trabalho da instituição, que atualmente funciona em um imóvel alugado. O delegado confirmou que o local foi escolhido em comum acordo, sendo o mais adequado às necessidades da PF.

Além da doação do terreno, a construção do novo espaço será impulsionada por uma emenda parlamentar no valor de R$ 3 milhões, por meio do deputado federal General Pazuello.

Batalhão de Cães

Anunciado em 2024, o Batalhão de Ações com Cães (BAC) está sendo construído no bairro Roma, às margens da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), com previsão de entrega para 2026. O batalhão vai funcionar em um terreno de mais de 7,6 mil metros quadrados, com quase 1,4 mil m², que inclui setor administrativo, bloco de dormitórios, bloco veterinário, canil e área de treinamento. Sua estrutura foi inspirada no modelo da 1ª Companhia Destacada do BAC em Macaé, no norte do estado do Rio.

O futuro BAC do Sul Fluminense terá uma importante atuação regional, cobrindo as 20 cidades pertencentes ao 5º CPA (Comando de Policiamento de Área) e dará suporte a batalhões como o 28º BPM de Volta Redonda, o 37º BPM de Resende, o 33º BPM de Angra dos Reis, o 10º BPM de Barra do Piraí e a 2ª CIPM de Paraty.

A especialidade do Batalhão é o emprego de cães em diversas operações complexas, incluindo a busca e resgate de pessoas perdidas ou soterradas, a captura de criminosos escondidos e a localização de materiais ilícitos, como drogas, armas e explosivos, além de restos mortais. Além dessas missões, o BAC também apoia outras unidades com policiamento ostensivo em praças esportivas e em operações táticas, ampliando significativamente a eficácia da corporação.

“Volta Redonda já é sede para a Risp (5ª Região Integrada de Segurança Pública), do 28º Batalhão da Polícia Militar e da Deam (Delegacia Especialidade de Atendimento à Mulher), e agora reforça sua tendência de abrigar uma estrutura de segurança abrangente e integrada, incluindo os equipamentos municipais”, destaca o prefeito Neto.

Uma cidade cada vez mais segura

Todas essas novidades têm como ponto em comum as parcerias com as forças de segurança e o trabalho integrado entre município e governos estadual e federal, que são fundamentais para que Volta Redonda tenha números que a colocam como uma das cidades mais seguras do estado do Rio, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ).

O mais recente levantamento do ISP-RJ, comparando novembro deste ano com o mesmo mês em 2024, mostra índices de roubos a comércios e de carga zerados, enquanto furto de celular, roubo de rua e letalidade violenta caíram.

“Graças a um trabalho sério, que inclui tecnologia, inteligência, integração entre as forças de segurança e parceria com a população, os resultados têm aparecido”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, acrescentando:

“Temos milhares de câmeras espalhadas pela cidade, que facilitam o trabalho de inteligência e a resolução e prevenção de crimes, mas não podemos esquecer da participação ativa da população, estimulada pelos grupos de WhatsApp mantidos pela Ordem Pública. São mais de 20 mil pessoas, entre moradores, comerciantes, líderes comunitários e representantes das forças de segurança conectadas nesses grupos, que funcionam como canais diretos de comunicação em tempo real.”

O município conta com diversas inciativas de sucesso, dentre elas o sistema de monitoramento de câmeras no Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), que permite a leitura de placas e identificação facial; o trabalho realizado pela Guarda Municipal, a Operação Segurança Presente, as diversas patrulhas especializadas, as ações de conscientização e a parceria com as polícias Militar e Civil.

“Em todas as nossas passagens pela prefeitura, sempre tivemos como objetivo fazer de Volta Redonda a cidade em que todos sonhamos viver. E isso passa por termos uma cidade segura, que a população tenha esse sentimento toda vez que sai de casa, quando está nas ruas. Com certeza seguimos no caminho certo”, conclui o prefeito Neto.