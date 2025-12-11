O encontro teve como objetivo discutir ações integradas para ampliar a segurança dos trabalhadores da CSN - Foto: Divulgação/Semop

Volta Redonda - O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, Coronel Henrique, se reuniu nesta semana com o presidente e o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Odair Mariano e Maurício Faustino, na sede da secretaria, localizada na Ilha São João. O encontro teve como objetivo discutir ações integradas para ampliar a segurança dos trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), tanto no ambiente laboral quanto nos deslocamentos diários.

Entre os temas abordados, estiveram medidas preventivas de segurança pública e ações promovidas pela Semop que fortalecem a segurança viária – especialmente diante do aumento dos acidentes envolvendo motociclistas, que têm se apresentado como um sério problema de saúde pública em todo o país.

Coronel Henrique destacou a importância da parceria entre o Poder Público e o sindicato para melhorar a proteção de quem integra um dos setores mais importantes da economia regional.

“Os trabalhadores da indústria são fundamentais para o desenvolvimento de Volta Redonda, e por isso a segurança deles precisa ser tratada com prioridade. Estamos alinhando projetos que ampliem a proteção no entorno da CSN, reforcem a segurança viária e contribuam para reduzir acidentes, principalmente com motociclistas. A integração com o Sindicato dos Metalúrgicos é essencial para que possamos construir soluções efetivas e que alcancem quem realmente precisa”, afirmou o secretário, lembrando que atualmente a Semop oferece um curso gratuito de técnicas de pilotagem segura a motociclistas habilitados. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (24) 99288-5500 ou presencialmente na Semop.

Odair Mariano corroborou o posicionamento do secretário Coronel Henrique.

“Nosso compromisso é com a vida e a segurança dos trabalhadores. Essa reunião abre caminho para ações que visam trazer mais proteção e confiança a todos que trabalham diariamente em nossa cidade”, disse Odair.