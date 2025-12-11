O encontro teve como objetivo discutir ações integradas para ampliar a segurança dos trabalhadores da CSNFoto: Divulgação/Semop
Ordem Pública e Sindicato dos Metalúrgicos discutem ações para reforçar segurança de trabalhadores em Volta Redonda
Encontro na Ilha São João tratou de prevenção, segurança viária e iniciativas conjuntas para proteger funcionários da CSN
Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda conquista Prêmio Francisco Dornelles de Inovação Municipal
Premiação foi no Eixo Saúde, que também teve como finalista o Centro-Dia para Idosos com Alzheimer
Prefeitura de Volta Redonda forma mais de mil alunos de cursos de qualificação profissional
Solenidade foi nesta quarta-feira (10), no Clube Comercial; mais de 3 mil pessoas foram capacitadas ao longo de 2025
Nova composição do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais toma posse em Volta Redonda
Cerimônia foi realizada nesta quarta-feira (10) na prefeitura; integrantes foram escolhidos para participar do órgão no biênio 2025/2027
Hospital Munir Rafful conquista Acreditação ONA e eleva padrão da saúde pública em Volta Redonda
Unidade é a primeira 100% municipal, de gestão direta, do estado, a alcançar essa que é a principal certificação de qualidade hospitalar do Brasil e reconhecida internacionalmente
Implementadoras da Educação Especial de Volta Redonda recebem prêmio por Boas Práticas em Educação Inclusiva
Reconhecimento estadual destaca atuação da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), em ações inclusivas
