O evento aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), na Vila Santa CecíliaFoto: Divulgação/SMDH

Publicado 12/12/2025 17:04

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda realizou, na última quarta-feira (10), um debate sobre o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que marcou o encerramento da programação dos “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher”. O evento aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), na Vila Santa Cecília.

O tema do debate foi “Humanizar e Resistir pela Vida, pela Igualdade, pelos Direitos” e contou com a presença de três palestrantes: Marlene Fernandes, Isabela Marques e Adelaide Máximo, que contribuíram com a reflexão sobre a desumanização que acontece pelas redes sociais; o aumento da violência digital contra a mulher com o discurso de ódio e intolerância; a valorização do machismo e da masculinidade; o aumento do feminicídio; a discriminação da mulher negra e a importância do trabalho em redes de proteção à mulher.

A secretária da SMDH, Gloria Amorim, lembrou a luta em vida do bispo Dom Waldyr Calheiros em defesa da população, dos mais excluídos dos seus direitos fundamentais (emprego, educação, saúde, moradia) e citou a importância da união das pessoas na defesa dos direitos humanos.

“Temos que trabalhar de mãos dadas para defender os direitos das pessoas, e fortalecer os movimentos pela igualdade racial e de oportunidades para todas, defender os jovens, as mulheres e as meninas contra a violência. Ainda veremos chegar o dia em que vamos vencer a violência. Estamos de braços abertos para receber e animar as pessoas a lutarem para que tenhamos uma vida digna, plena, respeitada. Estes são os objetivos dos direitos humanos na sociedade”, enfatizou a secretária, lembrando que este ano o tema da campanha foi “A Violência Digital contra a Mulher”.

O presidente do Conselho Municipal dos Direitos Humanos (CMDH), o advogado João Catta Preta, disse que deixou de lado o pensamento de aposentadoria para continuar atento, em alerta contra a violação de direitos na atual sociedade.

“Eu já estive em lutas de trabalhadores por salários e condições melhores de emprego. Estou disposto a esquecer a aposentadoria e começar tudo de novo, porque o mal nunca dorme, nunca tira férias. Ainda bem que temos aqui pessoas que como a dona Glória e vocês, pessoas que estão dispostas a lutar para que os direitos humanos sejam sempre respeitados”, afirmou o presidente do conselho.

Neuza Jordão, titular da Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas (Semapred), agradeceu pelo convite para participar e se colocou à disposição para somar na defesa das políticas dos direitos humanos no município.

A mesa principal do debate foi composta pelas secretárias Glória Amorim e Neuza Jordão, e pelo advogado João Catta Preta. Também estiveram presentes representantes do Conselho Tutelar, das pastorais da Saúde e da Mulher, e das secretarias municipais de Assistência Social (Smas), Educação (SME) e de Saúde (SMS).