A visita aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 11 - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Volta Redonda - A manhã desta quinta-feira, dia 11, foi de muita alegria para as crianças atendidas pelo Laço Azul, projeto da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda voltado para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições do neurodesenvolvimento. O Papai Noel fez uma visita especial à nova sede do projeto, no bairro Retiro, encantando os pequenos com fotos e lembrancinhas. O momento, além de divertido, reforça o caráter terapêutico das ações promovidas pelo serviço.

Entre as famílias atendidas, a emoção também marcou presença. Michele Souza Paulino, avó do pequeno Isaac, de 8 anos, que faz tratamento no Laço Azul para TDAH, destacou a importância do momento para o neto. “A visita representou tudo para ele. O Papai Noel traz afeto, aproximação e um carinho que significa muito para as crianças. O Isaac gosta demais, e esse tipo de gesto fortalece ainda mais o tratamento”, contou.

Daniele Vieira de Oliveira, mãe de Davi Lucas, de 8 anos, destacou que o filho está há quase um ano no projeto e já apresenta avanços significativos. “Durante quase sete anos eu lidei sozinha com o autismo. Agora, com o apoio do Laço Azul, ele já evoluiu muito, está mais calmo e bem mais tranquilo. A visita do Papai Noel foi ótima. A gente permite a eles viverem o sonho, essa inocência que até os adultos deveriam ter. Sonhar dá um alívio na vida, ainda mais sendo mãe atípica”, contou.

Outra mãe atendida pelo projeto, Milene da Silva Miranda, moradora do bairro Água Limpa, esteve na atividade com o filho Isaac, de 7 anos. Ela relatou a transformação afetiva do menino ao longo do tratamento. “O Isaac não abraçava, não beijava, não dizia que amava. Agora ele já fala, já demonstra carinho. A evolução dele é enorme. E hoje ficou todo empolgado com o Papai Noel, muito feliz mesmo”, afirmou.

Para a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, iniciativas como esta reforçam a importância do Laço Azul na rotina das crianças. "O Laço Azul é mais do que um serviço de saúde: é um espaço de cuidado, acolhimento e desenvolvimento. Ver a alegria das crianças com a visita do Papai Noel demonstra o quanto ações simples impactam positivamente o bem-estar delas e de suas famílias", ressaltou a secretária.

A coordenadora do projeto, Adriana Ribeiro dos Santos, destacou o cuidado com cada detalhe. "Pensamos cada atividade para que as crianças se sintam seguras e felizes. O Natal mobiliza muitas sensações, e proporcionar essa vivência de forma acessível reforça nosso compromisso com o desenvolvimento integral e com o fortalecimento dos vínculos sociais", destacou Adriana.

Além das equipes do Laço Azul, a ação também contou com o apoio do Banco da Cidadania. O coordenador do setor, Ricardo Ballarini, ressaltou o simbolismo da iniciativa. “Essas visitas que o nosso Papai Noel faz têm tudo a ver com o propósito do nosso Natal, que é um Natal da solidariedade, da inclusão e da sustentabilidade. Temos prazer em amenizar um pouco o dia a dia dessas crianças, levando carinho e acolhimento. E o nosso Papai Noel fica ainda mais feliz em participar desse roteiro especial”, afirmou o coordenador.

A visita do Papai Noel reforçou o compromisso do projeto com um atendimento humanizado, inclusivo e acolhedor, que une técnica e afeto, promovendo experiências significativas e fortalecendo o vínculo entre crianças e famílias.

Laço Azul: cuidado, inclusão e desenvolvimento

Criado em 2022 pela Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda, o projeto Laço Azul oferece atendimento especializado a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições do neurodesenvolvimento. O serviço, que começou no Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR) atendendo apenas 20 crianças, hoje acompanha cerca de 330 pacientes, encaminhados pelas unidades básicas de Saúde.

Atualmente instalado em sua nova sede, no bairro Retiro, o espaço conta com consultórios individualizados, sala sensorial, ambientes para atividades físicas e cognitivas, além de cozinha e quartos adaptados para treinos de Atividades da Vida Diária (AVD), fraldário e banheiros acessíveis. A estrutura foi pensada para promover autonomia, conforto e acolhimento.

O atendimento é realizado por uma equipe multiprofissional composta por neuropediatra, psiquiatra infantil, pediatra, psicólogos, fonoaudióloga, psicopedagoga, musicoterapeuta, educador físico, assistente social e enfermeiro. Com foco na inclusão, no desenvolvimento e na construção de vínculos, o Laço Azul oferece experiências práticas e afetivas que transformam a rotina das crianças e fortalecem suas relações familiares.