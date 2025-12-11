Cerimônia realizada na noite dessa quarta-feira (10) na sede da AAP-VR - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 11/12/2025 13:16

Volta Redonda - Os alunos que concluíram a capacitação gratuita de Cuidador Familiar para a Pessoa Idosa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda – turma 2025 – receberam os certificados na noite dessa quarta-feira, dia 10, no salão da sede da Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR). A cerimônia reuniu parte dos 35 formandos e seus familiares; profissionais de diversas áreas da Saúde, que foram instrutores do curso; além de representantes da gestão da secretaria.

O objetivo da capacitação, que iniciou em 16 de setembro, foi preparar cuidadores para tratamento humanizado, promovendo autonomia, saúde e bem-estar, além de prevenir acidentes e situações de vulnerabilidade dos idosos. O curso, com dois encontros semanais, foi ministrado por profissionais como educador físico, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, assistente social e farmacêutico.

Atividade essencial

A diretora do setor de Educação Permanente da SMS, Marcilea Dias Sá, participou da cerimônia e fez questão de parabenizar todos os formandos e desejar uma jornada de cuidados com mais segurança e tranquilidade.

“Há mais de 25 anos, a SMS promove essa capacitação de Cuidador Familiar para a Pessoa Idosa, cada vez mais importante devido ao envelhecimento da população no Brasil e no mundo. Nossos idosos são a memória viva da nossa história e o alicerce de muitas famílias. No entanto, eles demandam cuidados específicos, dignidade e, acima de tudo, preparo de quem está ao seu lado. Neste cenário, a figura do Cuidador Familiar torna-se essencial. Hoje, vocês encerram um ciclo e iniciam uma carreira muito nobre”, disse Marcilea, que fez um agradecimento especial para Eliane Resende Alvarenga e Roberta Kelli, que formam a equipe do setor de Educação Permanente da SMS, setor responsável pelo curso.

O assessor especial do gabinete da Secretaria de Saúde, Hilquias Lopes Farias, representou a secretária Márcia Cury na cerimônia. Ele afirmou que essa capacitação reforça o compromisso da gestão em melhorar o cuidado em Volta Redonda em todos os âmbitos da saúde.

“A importância social deste trabalho é inegável: ao profissionalizar o cuidado, a Prefeitura de Volta Redonda garante que nossos idosos recebam assistência de excelência, dentro do conforto de seus lares e no seio de suas famílias. Vocês se formaram em ‘amar vidas’, serão verdadeiros Anjos da Guarda para cada idoso que cuidarem”, disse Hilquias.

De olho no futuro

A coordenadora do Centro-Dia da Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares – Synval Santos, Daniele Freire, atuou como instrutora da capacitação, falando sobre demência e estimulação cognitiva. “A perspectiva é a população idosa triplicar nas próximas décadas, fato que torna fundamental ter pessoas qualificadas para esse cuidado. Parabéns por escolherem essa profissão tão especial e necessária. Desejo sucesso e que vocês façam a diferença na vida das pessoas”, disse.

Também parabenizaram os formandos a farmacêutica Juliana Brandão; a nutricionista Cristiane Alvarenga e a educadora física Eni Mendes Alvarenga. Todas atuaram como instrutoras na capacitação.

A oradora da turma foi Hosana da Silva Pereira Almeida. Ela reforçou a importância do curso e lembrou que a formatura é apenas um novo começo, com muito mais conhecimento. “A capacitação para Cuidador de Idosos foi muito gratificante. A gente começa os encontros pensando que o trabalho é tomar conta deles, mas com as aulas vemos que temos muito a aprender para garantir a qualidade de vida deles, respeitando sempre suas histórias”, contou.

O formando Antônio Gomes Novaes fez uma homenagem aos instrutores. “Esses profissionais fizeram toda a diferença nas nossas vidas. Foi uma enxurrada de aprendizado. Foi tudo muito dinâmico, com foco nos assuntos importantes. A disponibilidade dos instrutores foi fundamental para o sucesso do curso”, declarou, ressaltando o entrosamento e a dedicação dos colegas formandos durante o curso.

Conteúdo do curso

A capacitação ensinou técnicas de higiene, primeiros socorros e administração de medicamentos, e preparou cidadãos para oferecer um cuidado humanizado, que respeita a autonomia e promove a qualidade de vida. Os formandos estão prontos para identificar as necessidades físicas e emocionais dos idosos; prevenir acidentes domésticos e complicações de saúde; estabelecer uma comunicação eficaz e afetiva; e aliviar a sobrecarga que muitas vezes recai sobre as famílias sem preparo.

Esse curso da SMS é voltado para pessoas que têm idosos na família, necessitando de cuidados, mas a qualidade da capacitação também atrai um público que pretende atuar na área, prestando serviço domiciliar ou em instituições que atendem idosos. Os alunos têm entre 18 e 59 anos, pois o Estatuto do Idoso não permite idosos cuidando de pessoas do mesmo grupo etário.