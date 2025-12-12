Os cursos são disponibilizados de forma online e gratuita - Foto: Divulgação

Os cursos são disponibilizados de forma online e gratuitaFoto: Divulgação

Publicado 12/12/2025 11:19

Volta Redonda - O Circuito Pela Vida, realizado pela Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta

Redonda (AAPVR), com apoio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), tem se destacado nas redes da EBC e no portal do Governo Federal ao oferecer cursos profissionalizantes gratuitos e educação social integral para comunidades vulneráveis.

As capacitações são realizadas totalmente online, com certificação digital ao final, e têm como foco áreas com alta demanda no mercado de trabalho digital — entre elas fotografia com celular, produção de podcast, videomaker básico, empreendedorismo digital com uso de inteligência artificial, e criação de loja virtual.

Além dos cursos gratuitos, que oferecem formação acessível a pessoas de diferentes idades e realidades, o projeto se tornou reconhecido por seu impacto social direto na prevenção e enfrentamento ao uso de drogas. O Circuito Pela Vida percorre escolas dos municípios do Sul Fluminense, levando palestras e rodas de conversa com especialistas, voltadas para conscientização e prevenção entre estudantes. Em novembro, o projeto em parceria com o Instituto Educa Mata Atlântica — que atende cooperativas como a Rosa de Ouro, para 25 cooperados e seus familiares — realizou uma grande roda de conversa com captores de diversas idades, com palestras e orientações, fortalecendo o diálogo sobre saúde mental, proteção social e caminhos de superação na prevenção e combate às drogas.

O projeto também desenvolve um podcast próprio, com episódios semanais que abordam histórias reais de superação do mundo das drogas, depoimentos de adictos em recuperação e análises de profissionais da saúde e do cuidado. “O reconhecimento nacional do Circuito Pela Vida é a prova de que estamos no caminho certo.

Esse projeto nasceu do compromisso em cuidar de pessoas, oferecer oportunidades e abrir portas para quem mais precisa. Ver nosso trabalho ganhar destaque no Governo Federal e na EBC nos emociona e nos motiva ainda mais. Isso mostra que iniciativas feitas com seriedade, acolhimento e responsabilidade social podem transformar vidas e inspirar outras cidades do país. Seguimos firmes, porque esse é apenas o começo”, afirmou o presidente da AAPVR Geraldo Vida.

Os cursos profissionalizantes são totalmente gratuitos e para se inscrever, basta acessar a plataforma oficial do projeto www.circuitopelavida.com.br. As aulas têm linguagem acessível, conteúdo prático e são destinadas a qualquer pessoa interessada, sem restrições de idade. Ao longo do curso, os participantes seguem com apoio pedagógico e, ao concluírem, recebem o certificado digital — passo importante para inserção no mercado profissional.