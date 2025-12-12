A segunda etapa do projeto reuniu cerca de 30 pacientesFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Volta Redonda - A segunda etapa do projeto “Enxergar Além”, iniciativa da Prefeitura de Volta Redonda, realizada pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), promoveu nova consulta com oftalmologista nessa quinta-feira, dia 11, para cerca de 30 pacientes. Na última semana, pessoas cegas e de baixa visão tiveram acesso a exames e consultas oftalmológicas no Centro Oftalmológico Dr. Rosuel Zaidan, na Policlínica da Cidadania Bernardino de Souza, no Estádio Municipal General Sylvio Raulino de Oliveira – Estádio da Cidadania, bairro Jardim Paraíba.
Agora, os pacientes foram atendidos por oftalmologista especialista que veio de São Paulo para conversar e dar orientações aos pacientes e acompanhantes sobre os próximos passos do tratamento. Alguns deles farão acompanhamento anual para prevenção da saúde ocular e outros passarão por procedimentos que podem gerar melhora na visão e, consequentemente, na qualidade de vida.
Nádia Batista, moradora do bairro Santa Cruz, e Érico de Oliveira Quintino, que mora no Siderlândia, por exemplo, saíram de lá com indicação para cirurgia de catarata. Na próxima semana, eles já recebem os pedidos de exames e a previsão é que o procedimento aconteça nos primeiros meses de 2026.
Nádia ficou emocionada com o resultado positivo que o “Enxergar Além” teve em sua vida. “Desde o primeiro dia foi maravilhoso. O atendimento foi muito bom. Hoje, saio daqui com uma esperança enorme, porque tenho retinose pigmentar e catarata, e já vinha tentando fazer a cirurgia de catarata. Estou tão feliz, o doutor disse que vou conseguir. Agradeço muito ao ‘papai do céu’ e ao prefeito Neto (Antonio Francisco Neto, prefeito de Volta Redonda) pela oportunidade”, afirmou Nádia, ressaltando: “sei que não vou voltar a enxergar 100%, mas para a gente, que tem deficiência visual, qualquer 5% faz toda diferença”.
Outro que saiu da consulta com as esperanças renovadas foi o Érico. Ele tem diabetes e perdeu a visão há três anos por conta de descolamento de retina, mas durante os exames do “Enxergar Além” recebeu o diagnóstico de catarata.
“Nossa, estou muito feliz. Saio daqui hoje com tudo praticamente certo para a cirurgia, sei que tenho que fazer novos exames ainda, mas minha vaga já está reservada. Também tenho consciência de que não vou voltar a enxergar totalmente, mas qualquer ganho é muito bom e pode garantir mais autonomia”, falou.
O secretário da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, acompanhou de perto a segunda etapa do projeto e disse estar feliz com os primeiros resultados do “Enxergar Além”. “O acompanhamento da saúde ocular é muito importante, mesmo para os que já têm a visão comprometida. E é muito bom saber que alguns dos pacientes podem pensar em recuperar parte da visão e, assim, melhorar a qualidade de vida.”
O prefeito Antonio Francisco Neto também está empolgado com o “Enxergar Além”. “Ver essas pessoas agradecidas e aliviadas com o acompanhamento médico atualizado, com o diagnóstico mais preciso e alguns também com a possibilidade de enxergar melhor, tudo pelo SUS (Sistema Único de Saúde), faz o trabalho valer a pena. Vamos seguir acompanhando os resultados desse projeto e, com certeza, comemorar muito.”