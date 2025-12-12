A segunda etapa do projeto reuniu cerca de 30 pacientesFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Pacientes do projeto ‘Enxergar Além’ passam por nova consulta com oftalmologista
Segunda etapa do programa, que ofertou exames e consultas para pessoas cegas e de baixa visão, visando a prevenção da saúde ocular, aconteceu nessa quinta-feira (11)
Projeto Circuito Pela Vida ganha reconhecimento nacional e é destaque no portal do Governo Federal
Programa da AAPVR é destacado pelo MDS e EBC por oferecer cursos gratuitos e promover reinserção social por meio da capacitação digital
Papai Noel visita crianças com autismo atendidas pelo projeto Laço Azul
Iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde também oferece atendimento especializado a menores com outras condições do neurodesenvolvimento
Prefeitura de Volta Redonda certifica alunos do curso de Cuidador Familiar de Idosos
Cerimônia realizada na noite dessa quarta-feira (10) na sede da AAP-VR reuniu formandos, familiares e instrutores de diversas áreas da Saúde
Ordem Pública e Sindicato dos Metalúrgicos discutem ações para reforçar segurança de trabalhadores em Volta Redonda
Encontro na Ilha São João tratou de prevenção, segurança viária e iniciativas conjuntas para proteger funcionários da CSN
Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda conquista Prêmio Francisco Dornelles de Inovação Municipal
Premiação foi no Eixo Saúde, que também teve como finalista o Centro-Dia para Idosos com Alzheimer
