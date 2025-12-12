Unidade modernizada beneficia mais de 5,9 mil moradores e amplia qualidade do atendimento na Atenção Primária - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Unidade modernizada beneficia mais de 5,9 mil moradores e amplia qualidade do atendimento na Atenção PrimáriaFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 12/12/2025 17:07

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda entregou à população, nesta sexta-feira (12), a revitalização da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Eucaliptal – Adalzira Tertuliano, consolidando mais um investimento na melhoria da rede municipal de saúde. A reforma, realizada com recursos repassados pelo município, modernizou toda a estrutura física da unidade, que atende mais de 5,9 mil moradores e abriga duas equipes de Estratégia de Saúde da Família.

O vice-prefeito Sebastião Faria, representando o prefeito Antonio Francisco Neto, destacou que a UBSF Aldalzira Tertuliano retorna totalmente modernizada, oferecendo mais qualidade, conforto e estrutura para o atendimento das famílias do bairro.

“A revitalização demonstra o compromisso do governo municipal em fortalecer a Atenção Básica e em garantir que os serviços de saúde cheguem com eficiência a quem mais precisa. Os moradores passam a contar com um espaço adequado, ampliado e preparado para oferecer um cuidado contínuo, humanizado e preventivo. Essa entrega representa mais um passo na melhoria dos serviços públicos de saúde e na valorização das comunidades de Volta Redonda”, destacou o vice-prefeito.

A obra contemplou revestimento, pintura interna e externa com textura, repintura de grades e janelas, instalação de portas novas, realocação da recepção, instalação de luminárias modernas, troca de torneiras e adequações de acessibilidade no sanitário, totalizando R$ 102.400,00 em investimentos.

Com a revitalização, a UBSF passa a oferecer ambientes mais amplos, funcionais e humanizados. A estrutura conta agora com três consultórios, um de ginecologia e dois destinados às equipes de Saúde da Família, além de salas de vacinação, procedimentos, eletrocardiografia, coleta, dispensário de medicamentos, espaço para atividades coletivas, gerência, copa, vestiário, área de esterilização e almoxarifado. A unidade também possui sanitário acessível, reforçando o compromisso com a inclusão.

O deputado estadual Munir Neto destacou o avanço contínuo da saúde em Volta Redonda. “Para mim é um orgulho e uma honra estar aqui nessa reinauguração, nessa revitalização de mais uma unidade de saúde em Volta Redonda. Eu fico muito feliz de ver Volta Redonda avançando a cada dia na saúde. Contém sempre comigo”, disse o deputado.

O vereador Nilton Alves de Faria, o Neném, celebrou mais uma conquista para o bairro e destacou o envolvimento da comunidade e dos profissionais. “Com grande satisfação estamos aqui para inaugurar essa unidade básica da família, Adalzira Tertuliano, revitalizada, que é um ponto essencial de atendimento à saúde e ao bem-estar da nossa comunidade. O governo municipal não mede esforços para atender a população em todas as áreas. Juntos – Legislativo e Executivo – estamos cuidando da nossa população e melhorando a nossa cidade. Obrigado a todos que participaram desse momento tão importante e aos profissionais da unidade que atendem os usuários com muito carinho e eficiência”, destacou o vereador.

Mais eficiência e acolhimento

A secretária municipal de Saúde, Marcia Cury, ressaltou a importância da melhoria da estrutura para ampliar a resolutividade da Atenção Primária. “A UBSF revitalizada permite que as equipes trabalhem com mais eficiência e acolhimento. Aqui realizamos ações fundamentais, como vacinação, pré-natal, controle de doenças crônicas e prevenção. Investir em Atenção Primária é garantir que as pessoas recebam cuidados de forma mais próxima, ágil e humanizada. Essa entrega é uma conquista da comunidade e da Saúde de Volta Redonda”, afirmou a secretária.

Além do atendimento clínico diário, a unidade desenvolve um amplo conjunto de ações. Na área de promoção da saúde, realiza atividades de educação em saúde, incentivo a hábitos saudáveis e parcerias comunitárias com escolas, associações e com o Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Na prevenção de doenças, oferece imunização, rastreamento e detecção precoce de agravos, acompanhamento infantil, pré-natal, planejamento familiar, eletrocardiografia e coleta de sangue.

Em relação ao tratamento e acompanhamento, na UBSF são realizadas consultas médicas e de enfermagem, administração de medicamentos, realização de curativos, monitoramento das condições crônicas como diabetes e hipertensão, encaminhamentos para outros níveis de atenção quando necessário. Também desenvolve ações de vigilância em saúde com visitas domiciliares dos Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), monitoramento de situações de risco e notificações epidemiológicas. A unidade inclui, ainda, ações de reabilitação e cuidados continuados, por meio de orientações e encaminhamentos para serviços especializados.

“Essa entrega de mais uma unidade revitalizada reforça nosso compromisso com a modernização da rede de saúde e com o cuidado integral da população, garantindo espaços qualificados, atendimento humanizado e serviços mais eficientes no bairro Eucaliptal”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.