Evento realizado no campus Aterrado do UGBFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 12/12/2025 17:11

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), realizou nessa quinta-feira (11), no auditório do campus Aterrado do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), a 7ª Conferência Municipal de Meio Ambiente, que teve como tema central os avanços da política de educação ambiental na cidade, reunindo autoridades, especialistas e a comunidade (população, estudantes, profissionais e lideranças comunitárias) para discutir melhorias e diretrizes no setor.

A Conferência serviu, ainda, para discutir a Agenda Ambiental e indicar prioridades para a gestão municipal, além de promover a eleição dos novos membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema/VR) para o biênio 2026/2027.

O evento foi visto pelos mais de 250 participantes como uma oportunidade para reforçar a participação social e construir de forma conjunta, por meio do diálogo democrático e planejamento, as prioridades para os próximos anos, em um contexto em que Volta Redonda tem avançado na política de educação ambiental.

O secretário da SMMA, Jorginho Fuede – que também assume a presidência do Comdema –, pontuou que a Conferência Municipal de Meio Ambiente foi um momento extremamente importante para a cidade.

“O tema debatido este ano reforça a necessidade de unirmos planejamento, responsabilidade e participação social para garantir um desenvolvimento verdadeiramente sustentável. As propostas apresentadas mostram que a população está consciente e comprometida com o futuro ambiental do nosso município”, disse.

O novo Conselho

Outro ponto de grande relevância foi a definição dos novos membros do Comdema para o biênio 2026/2027. “O Conselho é essencial para assegurar transparência, controle social e continuidade das ações ambientais”, acrescentou Jorginho Fuede.

Entre as principais atribuições do Conselho estão propor diretrizes da política municipal de meio ambiente; acompanhar e fiscalizar ações e projetos ambientais; analisar e emitir pareceres sobre temas ambientais relevantes; promover a educação ambiental; e incentivar a participação da sociedade civil nas decisões do setor.

“Tenho plena confiança de que a nova composição fortalecerá o diálogo e contribuirá para decisões mais responsáveis e eficazes. A conferência reafirmou o compromisso de todos nós com um meio ambiente mais equilibrado, com qualidade de vida e respeito às futuras gerações”, finalizou o secretário de Meio Ambiente.

O subsecretário de Meio Ambiente, Anderson Azevedo, destacou o sucesso da conferência tanto na organização quanto na participação popular. “Registramos a presença de 257 pessoas ao longo do evento, o que demonstra o interesse da sociedade em contribuir com as pautas ambientais e com o futuro do nosso município. A participação ativa de todos fortalece a democracia ambiental e legitima ainda mais as decisões que foram tomadas”, afirmou.