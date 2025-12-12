Evento realizado no campus Aterrado do UGBFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Volta Redonda realiza 7ª Conferência de Meio Ambiente e define nova composição de Conselho Municipal
Evento realizado no campus Aterrado do UGB também foi espaço para debates a respeito dos avanços da política de educação ambiental na cidade, entre outros temas
Prefeitura de Volta Redonda entrega UBSF Eucaliptal revitalizada e reforça investimentos contínuos na saúde
Unidade modernizada beneficia mais de 5,9 mil moradores e amplia qualidade do atendimento na Atenção Primária
Volta Redonda promove debate no encerramento dos ‘21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher’
Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos reuniu autoridades e sociedade civil para falar sobre ‘Humanizar e Resistir pela Vida, pela Igualdade, pelos Direitos’
Prefeitura de Volta Redonda entrega Registro Geral de Imóveis a famílias da comunidade da Fazendinha
Município é o primeiro do estado do Rio de Janeiro a entregar documento definitivo a moradores de áreas de posse
Pacientes do projeto ‘Enxergar Além’ passam por nova consulta com oftalmologista
Segunda etapa do programa, que ofertou exames e consultas para pessoas cegas e de baixa visão, visando a prevenção da saúde ocular, aconteceu nessa quinta-feira (11)
Projeto Circuito Pela Vida ganha reconhecimento nacional e é destaque no portal do Governo Federal
Programa da AAPVR é destacado pelo MDS e EBC por oferecer cursos gratuitos e promover reinserção social por meio da capacitação digital
