Equipamentos do sistema público de vigilância foram instalados no Vivendas do Lago, Jardim Provence e Santa CruzFoto: Divulgação/Semop

Publicado 12/12/2025 17:13

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública de Volta Redonda (Semop-VR) avançou na ampliação do seu sistema de monitoramento. Nesta semana, foram instaladas novas câmeras de vigilância 24 horas nos bairros Vivendas do Lago, Jardim Provence e Santa Cruz, fortalecendo a segurança e aumentando a cobertura do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

A expansão do monitoramento integra o conjunto de investimentos tecnológicos conduzidos pela Semop, que vem ampliando, bairro a bairro, a rede de vigilância da cidade. O objetivo é aumentar a presença digital da segurança pública, garantindo que mais áreas estejam cobertas pelo monitoramento.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou como cada novo ponto de monitoramento contribui para ampliar a segurança de Volta Redonda. "Cada câmera instalada fortalece a nossa capacidade de identificar ocorrências, agir com rapidez e oferecer mais segurança aos moradores desses bairros. A ampliação da rede de monitoramento possibilita uma vigilância inteligente e capaz de atuar preventivamente. Segurança pública se constrói com tecnologia, planejamento e responsabilidade. E é isso que estamos fazendo", enfatizou o secretário.

A presidente da Associação de Moradores do Vivendas do Lago, Davene Silveira, acompanhou a instalação no bairro e ressaltou o impacto positivo da iniciativa. "As novas câmeras atendem a uma demanda antiga da comunidade. Ver o bairro receber esse reforço no monitoramento nos traz mais tranquilidade. Agradecemos à Semop pelo diálogo constante e por ampliar a segurança da nossa região", afirmou.

Volta Redonda hoje conta com mais de 2 mil câmeras, com o monitoramento sendo uma das ferramentas mais eficazes na prevenção e redução de crimes. A tecnologia permite maior precisão na identificação de situações suspeitas, resposta mais rápida a ocorrências e um controle mais abrangente dos principais acessos e vias da cidade.