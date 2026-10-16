Ações realizadas entre quinta e sexta-feira coibiram veículos barulhentos, condutores sem CNH e condutas associadas à prática de manobras perigosas - Foto: Divulgação/Semop

Ações realizadas entre quinta e sexta-feira coibiram veículos barulhentos, condutores sem CNH e condutas associadas à prática de manobras perigosasFoto: Divulgação/Semop

Publicado 16/10/2026 17:22

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) apreendeu, entre a quinta-feira (15) e a sexta-feira (16), uma motocicleta com indícios de clonagem e removeu outras três por irregularidades como: escapamento adulterado (veículo com barulho excessivo), condutor sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e condutas associadas à prática de manobras perigosas.

Na quinta-feira (15), duas motocicletas foram retiradas de circulação durante uma ação fiscalizatória no bairro Ponte Alta. A primeira remoção ocorreu devido à falta de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor e irregularidade na documentação. Já a segunda, foi flagrada por agentes trafegando sem retrovisores pela Rua Aurora Bezerra.

Durante a abordagem, os guardas perceberam desgastes no para-lama traseiro (rabeta raspada) e adesivos alusivos à prática de “grau” (manobras perigosas em uma roda). Os agentes ainda constataram indícios de adulteração no chassi, com numeração fora do padrão de fábrica e ausência dos adesivos de segurança exigidos pela legislação. O que indicaria que o veículo seria clonado.

O condutor, de 21 anos, alegou ter adquirido a Honda CG 160 Start em uma loja de Lorena (SP), mas não soube informar o valor pago. Ele foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde o caso foi enquadrado no artigo 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor). A motocicleta ficou apreendida na sede policial para a realização de perícia técnica e instauração de inquérito policial; enquanto o motociclista responderá em liberdade.

As fiscalizações prosseguiram nesta sexta-feira (16) com a remoção de mais duas motocicletas. Em uma das abordagens, realizada na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, na altura do bairro Vila Mury, os agentes interceptaram um jovem de 22 anos, morador de Barra Mansa, conduzindo uma motocicleta barulhenta. O veículo estava com a placa levantada de forma deliberada para burlar a fiscalização eletrônica e humana, além de apresentar a rabeta raspada e adesivos de “grau”.

A outra apreensão do dia ocorreu na Rua 41, no bairro Vila Santa Cecília. Na ocasião, outro motociclista oriundo de Barra Mansa foi abordado pilotando um veículo totalmente sem placa de identificação. Ambas as motocicletas foram autuadas pelas infrações cabíveis e rebocadas ao pátio público da GMVR.

Fiscalizações contínuas

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e a Guarda Municipal reforçam que as ações de fiscalização são contínuas e buscam garantir a segurança viária e o sossego da população. Denúncias sobre veículos irregulares ou condutas imprudentes podem ser feitas pelos telefones: 153 (Guarda Municipal) ou 156 (Central de Atendimento Único – CAU).