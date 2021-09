ANGRA DOS REIS - A cidade devoltou a viver seus dias de movimento intenso após o período crítico da pandemia de. O balneário no Sul do estado do Rio de Janeiro está registrando números surpreendentes neste feriadão e tomou medidas para ordenar o uso do cais de atracação da praia de Japariz, uma das mais procuradas da Ilha Grande.De acordo com a Fundação de Turismo de Angra dos Reis – TurisAngra – com a proximidade do verão e o aumento da procura pelos passeios de escuna pela Baía da Ilha grande, um ordenamento no local foi necessário para evitar excesso de pessoas e embarcações utilizando o cais ao mesmo tempo, dando maior segurança a quem embarca e desembarca no local, evitando assim aglomerações e possível disseminação da Covid 19.Entre os itens do ordenamento estão a permanência de cada grupo na praia pelo tempo de 45 minutos e a autorização de uma embarcação de cada lado do cais para embarque e desembarque. Todos os detalhes referentes ao novo decreto estão disponíveis no site da Prefeitura