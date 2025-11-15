Uma das manifestações culturais afro brasileira que vai marcar o Dia da Consciência Negra no largo do mercado do peixe - Divulgação/PMAR

Angra dos Reis - O Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, será celebrado com uma programação especial em Angra dos Reis, na costa verde. A Secretaria de Cultura e Patrimônio, ocupará a Praça Zumbi dos Palmares com diversas atividades voltadas à valorização da história, da arte e da resistência do povo negro, pilares fundamentais da identidade brasileira.

As atividades vão reunir manifestações culturais que expressam ancestralidade, espiritualidade e luta. A tradicional Lavagem do Busto de Zumbi dos Palmares, ato simbólico de fé, resistência e reverência ao herói que representa a luta pela liberdade, dá início à programação, às 10h.

— O Dia da Consciência Negra é um momento de reflexão, reconhecimento e respeito à imensa contribuição do povo negro para a formação da nossa cultura, da nossa história e da nossa identidade. Em Angra dos Reis, reafirmamos o compromisso de manter viva essa herança ancestral, promovendo a igualdade, o respeito e a celebração da diversidade — destacou a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano.



Programação – 20 de novembro | Praça Zumbi dos Palmares (Praça do Peixe)

10h: Lavagem do Busto de Zumbi dos Palmares

11h: Apresentação do grupo Tambores da Cidade

12h: Roda de Jongo

13h: Roda de Capoeira

14h: Pagode com Diogo Braga.

