Uma das manifestações culturais afro brasileira que vai marcar o Dia da Consciência Negra no largo do mercado do peixeDivulgação/PMAR
Programação – 20 de novembro | Praça Zumbi dos Palmares (Praça do Peixe)
Angra dos Reis celebra a força e a herança da cultura afro
Dia da Consciência Negra terá programação especial na Praça Zumbi dos Palmares
Angra recebe o ‘Conecta’, com foco na economia do mar e na inovação
A ação reúne empreendedores, pesquisadores e grandes instituições no Centro de Estudos Ambientais, com apoio da Prefeitura de Angra
Serviço Público e Matos Teixeira na grande final do campeonato de futebol dos servidores
No dia 19 no estádio municipal, às 18h30
Polícia Ambiental identifica corte ilegal de árvore na Ilha Grande
Após informações do Disque Denúncia (0300 253 1177)
Presa dupla de uma quadrilha especializada em sequestro relâmpago em Angra
Dois jovens de 20 e 24 anos também são acusados de extorsão. A vítima uma empresária idosa de 71 anos. A polícia investiga a participação de outros envolvidos
