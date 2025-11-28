Ensino Fundamental - Divulgação/PMAR

Publicado 28/11/2025 02:09 | Atualizado 28/11/2025 02:09

Angra dos Reis - A partir desta quinta-feira, (27) até 3 de dezembro de 2025, 36 escolas municipais de Angra dos Reis estarão envolvidas na aplicação do Avalia RJ, avaliação estadual destinada aos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental. Ao todo, 2.058 alunos participarão das provas, realizadas no horário regular das aulas.

O Avalia RJ integra as ações do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), política pública que visa garantir a alfabetização de todas as crianças brasileiras até o final do 2º ano do Ensino Fundamental, além de atuar na recomposição das aprendizagens dos alunos do 3º ao 5º ano afetados pela pandemia. O CNCA estabelece princípios como a promoção da equidade educacional, a colaboração entre entes federativos e o fortalecimento da cooperação entre estados e municípios.

Avaliação estratégica para a alfabetização

O Avalia RJ, antes denominado Alfabetiza RJ, foi reformulado e ampliou seus indicadores para fortalecer o acompanhamento pedagógico nos 92 municípios fluminenses. A avaliação mede habilidades essenciais em Língua Portuguesa e Matemática, permitindo identificar avanços, lacunas e necessidades específicas de cada escola. Posteriormente, a análise dos resultados planejamento pedagógico, apoia formações continuadas para professores e contribui para a construção de políticas públicas baseadas em evidências.

Durante o período de aplicação, as equipes gestoras e pedagógicas das escolas de Angra realizam ações de acolhimento aos alunos, garantindo condições adequadas para a realização das provas. A participação de todos os estudantes é essencial para que os resultados reflitam de forma fiel a realidade da rede municipal.

Simulado preparatório mobilizou 36 escolas

Nos dias 12 e 13 de novembro, as 36 unidades escolares que atendem os estudantes do 2º ano realizaram um simulado preparatório. A ação teve como objetivo familiarizar os alunos com o formato da avaliação externa, incentivar o engajamento e reforçar a importância da participação no processo.

A análise dos resultados permitiu identificar intervenções pedagógicas necessárias, ajustar o planejamento escolar e fortalecer estratégias da Secretaria de Educação para garantir melhor desempenho dos estudantes no Avalia RJ.

Resultados e metas de Angra dos Reis

O governo municipal destaca os avanços consistentes na avaliação estadual, tendo alcançado 57 pontos em 2023 e 60,80 pontos em 2024. Esses resultados evidenciam o impacto das ações do Programa Angrense de Alfabetização na Idade Certa (PAAIC), que mobiliza a comunidade escolar para garantir que todas as crianças desenvolvam plenamente suas habilidades de leitura, escrita e raciocínio lógico. Para 2025, o CNCA estabeleceu para o município a meta de 64,51 pontos.

— O Avalia RJ é uma ferramenta fundamental para acompanharmos o desempenho dos nossos estudantes e ajustarmos, sempre que necessário, as práticas pedagógicas da rede. Cada participação faz diferença, e os resultados nos permitem avançar ainda mais na alfabetização, aprimorar estratégias pedagógicas e garantir uma educação de qualidade para nossas crianças – destaca o secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato.