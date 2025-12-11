Procissão Marítima de Angra é o maior carnaval no marDivulgação/Reprodução rede social
Procissão Marítima 2026 está com inscrições abertas
O evento distribuirá R$ 93 mil em premiação
Réveillon 2026 e o aniversário de Angra com shows na Praia do Anil
Nomes como Belo, Mari Fernandez, Alexandre Pires e o grupo Bom Gosto participam da grande festa da virada
Parque da Cidade de Angra terá piquenique aberto à comunidade
Neste sábado. Evento terá atividades de lazer ao ar livre com conteúdo educativo sobre preservação ambiental
Prefeitura de Angra concede abono aos servidores ativos, inativos e aposentados
Mais de R$ 2,5 milhões serão injetados na economia local com o pagamento de adicional de R$ 350 ao funcionalismo
Natal Amigo 2025 garante cartão-alimentação para jovens PCDs em Angra
Ação vai beneficiar aproximadamente 2 mil crianças e jovens com deficiência, reforçando cuidado, acolhimento e segurança alimentar neste fim de ano. Nesta sexta a entrega agendada será na Vila Noel e após somente nas unidades do Cras
Homem suspeito de atear fogo na companheira é preso sob custódia no HMJ
A vítima com 50% do corpo queimado está em estado grave e o suposto agressor também teve queimaduras nos braços. Ele alega curto-circuito no ar condicionado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.