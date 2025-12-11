Procissão Marítima de Angra é o maior carnaval no mar - Divulgação/Reprodução rede social

Procissão Marítima de Angra é o maior carnaval no marDivulgação/Reprodução rede social

Publicado 11/12/2025 21:19

Angra dos Reis - A tradicional Procissão Marítima que marca o início do ano em Angra dos Reis já tem seus detalhes confirmados. As inscrições para a 47ª edição do maior evento náutico do país, que acontece em 1º de janeiro, estão abertas de 10 a 27 de dezembro, exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura, de forma totalmente gratuita. O regulamento está disponível no Boletim Oficial do Município, nº 2.260, www.angra.rj.gov.br .

A homenageada será TV Rio Sul, afiliada da Rede Globo no sul do Estado que acaba de completar 35 anos de existência. A competição contará com duas classes de embarcações: Grande Porte – tipo saveiro, com capacidade para 80 passageiros ou mais – e Lancha, caracterizadas como tal pela Capitania dos Portos.

As embarcações serão avaliadas por uma comissão de jurados em quatro categorias: animação, alegoria, originalidade e lancha – categoria que, a partir de 2026, também passará a premiar o terceiro colocado. A premiação total desta edição será de R$ 93 mil, valor R$ 9 mil superior ao do ano passado, o que representa um aumento de 13,41%.

Assim como nos outros anos, a concentração das embarcações será na Praia das Flechas, na Ilha da Gipóia, a partir das 12h do dia 1º de janeiro. A largada está prevista para as 14h30, seguindo o trajeto tradicional até a Praia do Anil, no Centro.

A entrega dos prêmios acontecerá logo após a chegada da Procissão Marítima, no palco montado na Praia do Anil, onde o público poderá acompanhar a celebração e prestigiar os vencedores.

PREMIAÇÃO GERAL:

Alegoria

1º lugar: R$ 13.000,00 + troféu

2º lugar: R$ 11.000,00 + troféu

3º lugar: R$ 9.000,00 + troféu

Animação – “Prêmio Márcio da Fla Angra”

1º lugar: R$ 11.000,00 + troféu

2º lugar: R$ 9.000,00 + troféu

3º lugar: R$ 7.000,00 + troféu

Originalidade

1º lugar: R$ 9.000,00 + troféu

2º lugar: R$ 7.000,00 + troféu

3º lugar: R$ 5.000,00 + troféu

Lancha - “Troféu TV Rio Sul 35 Anos”

1º lugar: R$ 6.000,00 + troféu

2º lugar: R$ 4.000,00 + troféu

3º lugar: R$ 2.000,00 + troféu