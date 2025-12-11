Mais de 600 vagas oferecidas na feira de empregoDivulgação/PMAR
Com foco em candidatos a partir de 18 anos e ensino fundamental completo, a feira facilitou a conexão direta entre empregadores e quem busca recolocação profissional ou a primeira experiência. A maior parte das oportunidades, foi voltada para contratos durante a alta temporada, período em que a cidade registra aumento no fluxo de visitantes e na demanda por mão de obra.
Para muitos moradores, o evento representou uma chance real de ingressar ou recomeçar no mercado de trabalho.
Ao longo do dia, os candidatos participaram de processos seletivos, entregaram currículos e receberam orientações sobre empregabilidade e comportamento profissional. Para o analista de Recursos Humanos, Wanderalyson Martins, a ação vai muito além da oferta de empregos.
– Um evento como este é de extrema importância para o município. Estamos oferecendo um leque de oportunidades nesta feira, que é fundamental para o desenvolvimento da cidade e para abrir novos caminhos para os trabalhadores – comentou.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Essiomar Gomes, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da economia local.
— A feira superou nossas expectativas. Conseguimos aproximar quem precisa trabalhar das empresas que necessitam ampliar suas equipes para a alta temporada. É um passo importante para impulsionar a economia e abrir novas perspectivas para a população angrense.
