Inaugurada no Parque das Palmeiras com capacidade atendimento para 300 criançasDivulgação/PMAR

Publicado 12/12/2025 21:48

Angra dos Reis - Um marco para a educação de estudantes com altas habilidades em Angra dos Reis. A Prefeitura entregou, nesta sexta-feira, (12), a nova sede da Unidade de Tratamento Diferenciado – Altas Habilidades/Superdotação (UTD-AH/SD), na Rua Juiz Orlando Caldellas, nº 183, no Parque das Palmeiras. Totalmente climatizado e projetado para oferecer mais conforto aos alunos, o espaço inaugura um novo momento para a educação municipal voltada ao desenvolvimento de talentos e potencialidades.

Com a inauguração, a unidade amplia seu atendimento de 130 para 200 alunos e passa a contar com três novas salas, totalizando nove ambientes pedagógicos. O equipamento também ganhou áreas de convivência para xadrez e tênis de mesa, fortalecendo o desenvolvimento socioemocional dos estudantes, além de expandir sua oferta de atividades com dois novos grupos de interesse: o retorno da robótica e a nova oficina de cinema, que inclui um cineclube próprio. As novidades se somam às já consolidadas áreas de artes, ciências biológicas, matemática e produção textual.

Atendimento especializado para talentos da rede municipal

A UTD-AH/SD oferece desde 2005 atendimento pedagógico especializado no contraturno escolar para estudantes com idades entre 10 e 16 anos que demonstram altas habilidades e superdotação. Selecionados em suas escolas regulares da rede municipal, eles recebem complementação de estudos em áreas como produção textual, ciências biológicas, matemática e artes plásticas no contraturno escolar.

Referência no estado e reconhecida nacionalmente, a unidade coleciona medalhas em competições e olimpíadas de conhecimento, fruto do trabalho dedicado de suas equipes e do engajamento dos alunos. Nos últimos anos, estudantes da UTD conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze no Concurso Canguru de Matemática Brasil; destaque no Purple Comet! Math Meet, alcançando o 1º lugar nacional; além de premiações expressivas na Olimpíada de Ciências e Arte promovida pelo CECIERJ, onde também receberam o prêmio de voto popular.

- A UTD é uma segunda casa pra mim. Eu gosto muito daqui porque conseguimos fazer um ótimo trabalho, temos conforto, um espaço para as nossas medalhas, os nossos troféus, certificados, e o nosso trabalho mesmo. Cada aluno pode mostrar o que faz aqui na UTD - destacou Helena, 13 anos, aluna das áreas de Cinema e Educação e Leitura e produção de Textos.

A produção artística dos estudantes também vem ganhando projeção. Todos os anos, ao fim do período letivo, a UTD-AH/SD realiza uma exposição de artes plásticas com quadros produzidos pelo grupo de interesse de artes, apresentando à cidade obras que evidenciam o talento e a sensibilidade dos alunos. A mostra é montada no fim do ano em espaços culturais de Angra, como a Casa Larangeiras ou o Centro Cultural Theóphilo Massad (CCTM).

Outro destaque é o impacto na trajetória dos ex-estudantes: muitos dos talentos formados na classe de artes plásticas da UTD-AH/SD já concluíram seus estudos em instituições como a UFRJ e a UERJ, seguindo carreiras nas áreas acadêmica, científica e artística.

– A UTD-AH/SD desenvolve o potencial dos nossos estudantes com método, pesquisa e muita dedicação das equipes. Entregar uma sede ampliada e melhor estruturada é garantir que esse trabalho avance ainda mais. Com novos ambientes e oferta pedagógica fortalecida, investimos diretamente no desenvolvimento intelectual dos jovens e na consolidação de uma educação que reconhece e incentiva talentos – destacou o secretário Paulo Fortunato.