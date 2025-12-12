Descarte de lixo - Divulgação

Descarte de lixoDivulgação

Publicado 12/12/2025 22:10

Angra dos Reis - Um movimento de conscientização ambiental para transformar a rotina de descarte de resíduos nos órgãos públicos municipais. A campanha “Lixo Zero” será lançada pela Prefeitura de Angra dos Reis, por meio do Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (Imaar), na próxima segunda-feira, (15), com o intuito de orientar os servidores a descartarem, de forma correta, os resíduos gerados no dia a dia.



A ação é viabilizada por meio do Programa Municipal de Educação Ambiental (PROMEA). A primeira etapa acontece na sede do Imaar, onde será instalada uma lixeira específica para separação adequada do lixo, com foco inicial no recolhimento de papel. Após o período de adaptação, a iniciativa será expandida gradualmente para todas as secretarias e unidades administrativas do município.



O objetivo é incentivar servidores e colaboradores a adotarem práticas ambientais mais responsáveis, promovendo o reaproveitamento de materiais e a redução de resíduos descartados de forma incorreta. Também busca fortalecer a cultura de sustentabilidade dentro do serviço público, alinhando o município às boas práticas ambientais.



A superintendente do Fundo Municipal de Meio Ambiente, Alba Valéria dos Reis, destaca que a campanha é apenas o início de um processo mais amplo de transformação.



– A campanha Lixo Zero chega para reforçar que cada atitude conta. Queremos que todos os servidores entendam a importância da separação correta dos resíduos e sejam parte ativa dessa mudança. Começamos pelo Imaar, mas nossa meta é que toda a prefeitura abrace essa causa e ajude a construir uma Angra mais sustentável – afirma.

Com a expansão prevista para as demais secretarias, a expectativa é que a campanha gere impacto direto na redução do volume de resíduos encaminhados ao descarte comum e fortaleça a conscientização ambiental entre servidores e população.