Descarte de lixoDivulgação
A ação é viabilizada por meio do Programa Municipal de Educação Ambiental (PROMEA). A primeira etapa acontece na sede do Imaar, onde será instalada uma lixeira específica para separação adequada do lixo, com foco inicial no recolhimento de papel. Após o período de adaptação, a iniciativa será expandida gradualmente para todas as secretarias e unidades administrativas do município.
O objetivo é incentivar servidores e colaboradores a adotarem práticas ambientais mais responsáveis, promovendo o reaproveitamento de materiais e a redução de resíduos descartados de forma incorreta. Também busca fortalecer a cultura de sustentabilidade dentro do serviço público, alinhando o município às boas práticas ambientais.
A superintendente do Fundo Municipal de Meio Ambiente, Alba Valéria dos Reis, destaca que a campanha é apenas o início de um processo mais amplo de transformação.
– A campanha Lixo Zero chega para reforçar que cada atitude conta. Queremos que todos os servidores entendam a importância da separação correta dos resíduos e sejam parte ativa dessa mudança. Começamos pelo Imaar, mas nossa meta é que toda a prefeitura abrace essa causa e ajude a construir uma Angra mais sustentável – afirma.
Angra inicia campanha Lixo Zero para reforçar o descarte correto municipal
Ação começa no Imaar e será expandida para todas as secretarias, reforçando a conscientização ambiental no serviço público
