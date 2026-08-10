Duas pessoas seguem internadas no HMJ - Divulgação/PMAR

Duas pessoas seguem internadas no HMJDivulgação/PMAR

Publicado 10/08/2026 12:19

Angra dos Reis - Acidentes na Rio-Santos marcaram a noite desse domingo (9) e madrugada desta segunda-feira(10), na maior cidade da Costa Verde, Angra dos Reis. Foram duas colisões e um capotamento envolvendo carros de passeio. Ao todo nove pessoas ficaram feridas , entre elas uma criança e um adulto em estado grave.

A colisão desta madrugada, foi próximo ao trevo de entrada da cidade, por volta das 4h. Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e da concessionária responsável pela rodovia foram acionadas para atender a ocorrência. As quatro vítimas foram socorridas e transferidas para o Hospital Municipal da Japuíba (HMJ), sendo uma em em estado grave.

Outros dois acidentes registrados foram na noite de ontem, (9), um na altura do bairro Pontal sentido Paraty, com três vítimas, entre elas uma criança. Na ocorrência SAMU, CCR e Bombeiros. O outro foi um capotamento na altura do bairro Camorim, próximo ao Mirante, um casal também precisou ser transferido para o hospital, que não atualizou ainda o boletim médico. Das nove vítimas, pelo menos um adulto e uma criança continuam internados.

Durante o atendimento e a remoção dos feridos, a pista na altura da entrada da cidade precisou ser interditada e ainda pela manhã, o trecho foi liberado e segue sem retenções.

Muita atenção aos motoristas que precisarem acessar a rodovia, desde ontem a noite a chuva persiste de forma fraca na região da Costa Verde. A pista molhada pode aumentar o risco de acidentes.







