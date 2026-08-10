Wanessa Camargo - Divulgação/PMAR

Wanessa CamargoDivulgação/PMAR

Publicado 10/08/2026 16:15 | Atualizado 10/08/2026 18:01

Angra dos Reis - O Cais Santa Luzia, no Centro de Angra dos Reis, foi tomado por música , nostalgia e animação nesse final de semana. Uma das apresentações foi a cantora Wanessa Camargo, no sábado (8), que marcou o segundo dia da programação cultural do Mês da Juventude e reuniu um público animado para acompanhar os sucessos que marcaram diferentes momentos da carreira da artista.

Moradores prestigiam a programação do Mês da Juventude Divulgação/PMAR

Durante o show, Wanessa também conversou com o público e relembrou sua relação com Angra dos Reis. A cantora contou que esteve no município há mais de 20 anos para uma apresentação que considera uma das melhores experiências de sua carreira.

-É uma alegria muito grande estar de volta a Angra dos Reis depois de tantos anos. Eu me lembro daquele show de mais de 20 anos atrás e posso dizer que foi um dos melhores shows da minha carreira. Voltar agora e encontrar essa energia novamente é muito especial - afirmou.

Antes de subir ao palco, Wanessa participou de uma roda de conversa com jovens na sede da Casa da Juventude, no Centro. O encontro contou com a presença do prefeito Cláudio Ferreti e promoveu diálogo e troca de experiências com a juventude do município.

Segundo o secretário de Juventude, Maykon Renan, a programação busca reunir cultura, entretenimento, diálogo e oportunidades para os jovens.

-Queremos que os jovens de Angra se sintam representados e ocupem cada vez mais esses espaços- destacou.

Xamã Divulgação/PMAR

Ontem domingo (9), a programação começou com o Aquecimento G10, seguido pelo Corresenha de Angra. Na sequência, o público acompanhou apresentações dos DJs Rudie e Lost e o Confronto de Peixe Grande, batalha de rima que reuniu jovens. O DJ Andradi se apresentou às 20h. Encerrando a noite, o rapper Xamã subiu ao palco sob chuva, que não desanimou a juventude presente no Cais Santa Luzia.

A apresentação do rapper e ator Xamã, levou ao palco música, improviso e interação com artistas locais. Durante o show, Xamã relembrou sua relação com Angra dos Reis e contou que já esteve na cidade em outras ocasiões, ainda no início da carreira, participando de batalhas de rimas.





- É muito bom voltar a Angra, uma cidade que faz parte da minha história desde o início da minha caminhada nas batalhas de rima. Sempre fui muito bem recebido aqui e hoje é uma alegria poder voltar – relembrou Xamã.



A cultura urbana também ganhou espaço durante a apresentação. Xamã convidou MCs de Angra dos Reis para participarem do show e protagonizarem momentos de freestyle, estilo marcado pela criação de rimas no improviso.



A apresentação encerrou três dias de shows que levaram diferentes estilos musicais ao Cais de Santa Luzia e reuniram a juventude e famílias angrenses em uma programação marcada pela diversidade cultural.





Para o secretário executivo de Juventude, Maykon Renan, a programação representa a proposta de oferecer aos jovens acesso à cultura, lazer e novas oportunidades.





- Foram três dias de muita alegria, cultura e integração. Conseguimos reunir diferentes estilos, públicos e manifestações culturais em uma programação pensada para a nossa juventude. É muito gratificante poder promover um evento que valoriza a diversidade e, ao mesmo tempo, cria oportunidades para os jovens ocuparem os espaços da cidade. E o Mês da Juventude continua com uma programação que vai muito além dos shows, levando também capacitação, esporte, meio ambiente, conhecimento e novas possibilidades para os nossos jovens - destacou Maykon Renan.



Fé e música marcam o evento voltado para a juventude

Na sexta-feira (7), abertura do evento foi noite de adoração e louvor dentro da programação do Mês da Juventude, reunindo jovens e famílias em uma celebração de fé e confraternização.

A programação contou com apresentações do Ministério de Louvor e Adoração Congregacional de Angra dos Reis e do Grupo Elisama, além do show do cantor gospel Paulo Vicente. Ex-vocalista da banda Drops, o artista encerrou a noite levando ao público louvores que fazem parte de sua trajetória na música cristã, como “Canção de Simeão”, “É Ele”, “Grato Sou” e “Tua Alegria”.

A programação reforça a proposta da Prefeitura de contemplar a diversidade da juventude angrense ao longo do mês de agosto. A agenda inclui atividades de cultura, música, esporte, lazer, qualificação profissional, cidadania, meio ambiente e inclusão.