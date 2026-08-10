Wanessa CamargoDivulgação/PMAR
- É muito bom voltar a Angra, uma cidade que faz parte da minha história desde o início da minha caminhada nas batalhas de rima. Sempre fui muito bem recebido aqui e hoje é uma alegria poder voltar – relembrou Xamã.
A cultura urbana também ganhou espaço durante a apresentação. Xamã convidou MCs de Angra dos Reis para participarem do show e protagonizarem momentos de freestyle, estilo marcado pela criação de rimas no improviso.
A apresentação encerrou três dias de shows que levaram diferentes estilos musicais ao Cais de Santa Luzia e reuniram a juventude e famílias angrenses em uma programação marcada pela diversidade cultural.
Para o secretário executivo de Juventude, Maykon Renan, a programação representa a proposta de oferecer aos jovens acesso à cultura, lazer e novas oportunidades.
- Foram três dias de muita alegria, cultura e integração. Conseguimos reunir diferentes estilos, públicos e manifestações culturais em uma programação pensada para a nossa juventude. É muito gratificante poder promover um evento que valoriza a diversidade e, ao mesmo tempo, cria oportunidades para os jovens ocuparem os espaços da cidade. E o Mês da Juventude continua com uma programação que vai muito além dos shows, levando também capacitação, esporte, meio ambiente, conhecimento e novas possibilidades para os nossos jovens - destacou Maykon Renan.
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