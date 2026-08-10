Escuridão total ontem em várias comunidades - Divulgação

Escuridão total ontem em várias comunidadesDivulgação

Publicado 10/08/2026 18:52 | Atualizado 10/08/2026 19:01

Angra dos Reis - Um apagão deixou moradores de cinco comunidades de Angra dos Reis sem energia elétrica por cerca de cinco horas no fim da tarde desse domingo (9). Camorim, Camorim Pequeno, Mombaça e Sapinhatubas 2 e 3 ficaram às escuras pouco antes das 17h. O fornecimento só foi restabelecido às 21h40, segundo a Enel Rio. Em nota, a concessionária informou que a interrupção foi provocada por uma ocorrência na rede elétrica que afetou clientes do bairro Camorim e de áreas próximas.

Ainda de acordo com a empresa, assim que o problema foi identificado, equipes foram encaminhadas ao local para realizar os reparos necessários. Após a conclusão dos serviços, a energia foi normalizada.

Este foi o primeiro registro de interrupção prolongada no fornecimento de energia em Angra dos Reis desde o vendaval que atingiu a cidade em 29 de julho. Na ocasião, moradores de diferentes regiões chegaram a ficar mais de 24 horas sem eletricidade.

Chuva e queda de temperatura

O apagão ocorreu em um domingo em que Angra dos Reis permanecia em alerta devido à possibilidade de novas tempestades. Apesar da previsão, a cidade registrou apenas chuva fina no início da noite, acompanhada de queda na temperatura.

O frio prossegue nesta segunda-feira (10), com previsão de redução brusca das temperaturas. Para terça-feira (11), a previsão indica máxima de 19°C e períodos de chuva na cidade.