Escuridão total ontem em várias comunidadesDivulgação
Este foi o primeiro registro de interrupção prolongada no fornecimento de energia em Angra dos Reis desde o vendaval que atingiu a cidade em 29 de julho. Na ocasião, moradores de diferentes regiões chegaram a ficar mais de 24 horas sem eletricidade.
Apagão deixa cinco comunidades de Angra sem energia por 5 horas
Moradores ficaram sem luz entre o fim da tarde e 21h40; Enel informou que o fornecimento foi normalizado após reparos na rede
Wanessa Camargo anima noite do "Mês da Juventude" em Angra
Cantora participou de roda de conversa com jovens e levou sucessos da carreira ao Cais Santa Luzia, no Centro de Angra dos Reis
Acidentes deixam nove pessoas feridas na Rio-Santos
Duas Colisões entre carros e um capotamento ocorreram, entre a noite de domingo (9) e a madrugada desta segunda-feira (10), em Angra dos Reis. Vítimas foram levadas ao HMJ, sendo duas em estado grave
Homem é morto a tiros em quintal de residência em Angra dos Reis
Vítima foi encontrada com várias perfurações no rosto, na noite de domingo (9), no bairro Nova Angra; ninguém foi preso
Homem é preso após agredir esposa e filho em Angra
Suspeito de 28 anos foi localizado no Parque Belém pela PM após a agressão com socos. A PM informou que ele estava sob efeito de álcool e drogas
Angra é destaque entre as maiores notas da Costa Verde e do Estado no Ideb 2025
Ururahy ficou em 1º lugar da região e entre as 30 melhores nos anos iniciais, seguida da Remo Baral 2ª da região e entre as 75 melhores nos anos finais do Estado do Rio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.