Foragido estava escondido na Japuíba - Divulgação/Reprodução Polícia Civil

Foragido estava escondido na JapuíbaDivulgação/Reprodução Polícia Civil

Publicado 11/08/2026 15:08

Angra dos Reis - Um homem, de 38 anos, foragido da Justiça por integrar uma organização criminosa armada do Rio Grande do Norte (RN), foi preso em Angra dos Reis, nessa segunda-feira (10). O suspeito foi localizado no bairro Japuíba durante a Operação Olhos de Águia, da Polícia Civil.

Segundo a Polícia Civil, a operação tem como objetivo identificar, mapear e monitorar a presença de criminosos foragidos de outros estados que estejam vivendo no município. A ação também resultou em uma troca de informações entre policiais do Rio Grande do Norte e do Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com a corporação, o homem já havia sido preso anteriormente e condenado a cerca de oito anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de roubo. Ele também respondia a processos relacionados à participação na maior facção criminosa do Rio Grande do Norte.

A Polícia Civil informou que, após a prisão preventiva ser decretada pela Vara de Crime Organizado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), o suspeito fugiu para o Rio de Janeiro e veio se esconder na cidade da Costa Verde.

As investigações apontaram que ele estava morando em Angra dos Reis havia aproximadamente três meses e trabalhando no comércio na grande Japuíba. Após a confirmação da localização, os agentes conseguiram encontrá-lo e prende-lo no bairro. O homem foi levado para 166ª DP, onde passou por audiência de custódia.

A Justiça do Rio Grande do Norte foi comunicada sobre a prisão e acompanha o caso. Após os procedimentos, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. A identidade dele não foi divulgada.