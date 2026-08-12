Degradação ambientalDivulgação/Disque Denúncia

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Jaciara Santos
Angra dos Reis - Uma denúncia de crime ambiental levou à identificação de pelo menos 50 mil metros quadrados de área degradada nesta quarta-feira (12), em Angra dos Reis, na Costa Verde. A informação foi recebida pelo Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado à proteção do meio ambiente, e apontava desmatamento, construções e loteamento irregular.
Disque Denúncia 0300 253-1177 - Divulgação/Disque Denúncia
Disque Denúncia 0300 253-1177Divulgação/Disque Denúncia


Policiais foram até a Rua Carlos Gomes Ribeiro, no bairro Cantagalo, onde encontraram uma mulher que afirmou comercializar lotes na área e disse que o terreno seria de sua propriedade. Segundo ela, uma ação judicial já teria sido ajuizada com o objetivo de regularizar as terras em seu nome.

Durante a fiscalização, os agentes constataram o corte de diversas árvores de pequeno e médio porte, seguido da queima dos resíduos. Segundo os policiais, a prática teria como objetivo impedir a regeneração natural da vegetação. Também foram identificados cortes em pedras e três construções de casas em andamento, todas sem autorização dos órgãos competentes e sem licenciamento ambiental.
Casal encontrado na área degradada é encaminhado à delegacia para esclarecimento - Divulgação/Disque Denúncia
Casal encontrado na área degradada é encaminhado à delegacia para esclarecimentoDivulgação/Disque Denúncia


Ainda durante a ocorrência, um homem se apresentou e afirmou ser herdeiro das terras pertencentes ao pai, já falecido. Questionados sobre a venda dos lotes, ele e a esposa informaram aos agentes que as alienações seriam realizadas para arrecadar recursos.

Diante das irregularidades encontradas, os policiais encaminharam a ocorrência para à 166ª DP, onde o caso foi registrado.

Como denunciar

A polícia informou ainda que denúncias de crimes ambientais podem ser feitas ao Linha Verde pelo telefone (21) 2253-1177 ou pelo 0300 253-1177, destinado a ligações do interior do estado. Os dois números também contam com WhatsApp anonimizado.

As denúncias podem ainda ser encaminhadas pelo aplicativo Disque Denúncia RJ, pelo site do Disque Denúncia ou pela página do Linha Verde no Facebook. O anonimato é sempre garantido.
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Casal encontrado na área degradada é encaminhado à delegacia para esclarecimento
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