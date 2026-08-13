Time femininoDivulgação/ Real Esporte Clube
Real Esporte Clube abre seleção para formar times de futebol feminino
Projeto social e gratuito busca meninas a partir dos 7 anos para integrar as equipes femininas do clube em Angra
Denúncia leva à identificação de 50 mil m² de área degradada em Angra
A Polícia Ambiental encontrou desmatamento, queima de vegetação, cortes em pedras e três construções sem licença no Cantagalo
Foragido do RN por integrar organização criminosa é preso em Angra
Suspeito de 38 anos foi localizado no bairro Japuíba durante a Operação Olhos de Águia, que monitora foragidos de outros estados. "Não adianta se esconder aqui que a polícia vai encontrar" - disse o delegado Roberto Ramos
Apagão deixa cinco comunidades de Angra sem energia por 5 horas
Moradores ficaram sem luz entre o fim da tarde e 21h40; Enel informou que o fornecimento foi normalizado após reparos na rede
Wanessa Camargo anima noite do "Mês da Juventude" em Angra
Cantora participou de roda de conversa com jovens e levou sucessos da carreira ao Cais Santa Luzia, no Centro de Angra dos Reis
Acidentes deixam nove pessoas feridas na Rio-Santos
Duas Colisões entre carros e um capotamento ocorreram, entre a noite de domingo (9) e a madrugada desta segunda-feira (10), em Angra dos Reis. Vítimas foram levadas ao HMJ, sendo duas em estado grave
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