Time feminino - Divulgação/ Real Esporte Clube

Time femininoDivulgação/ Real Esporte Clube

Publicado 13/08/2026 09:47

Angra dos Reis - O Real Esporte Clube está convocando meninas de Angra dos Reis interessadas em fazer parte das novas equipes de futebol feminino do clube. O projeto, de caráter social e gratuito, está em fase inicial de formação dos times.

A iniciativa é voltada para meninas a partir dos 7 anos de idade que gostam de futebol e querem ter a oportunidade de praticar o esporte e integrar as equipes femininas do Tricolor da Japuíba.

As interessadas podem comparecer ao Real Esporte Clube para conhecer o projeto e participar do processo de formação das equipes. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (24) 99316-2611.