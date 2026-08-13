Evento vai marcar 70 anos do Colégio em Angra - Divulgação/PMAR

Evento vai marcar 70 anos do Colégio em AngraDivulgação/PMAR

Publicado 13/08/2026 11:20

Angra dos Reis - A agenda de corridas em Angra dos Reis, na Costa Verde, promete movimentar o segundo semestre de 2026. De agosto a novembro, atletas da região terão diversas opções de provas, com percursos variados e competições realizadas durante o dia e à noite.

Com provas praticamente todos os meses, a cidade terá uma agenda movimentada para quem gosta de corrida e quer participar de competições na cidade ao longo do segundo semestre. A programação começa neste domingo, dia 16 de agosto, com a Corrida Rústica em comemoração aos 75 anos do Colégio Naval. A prova terá percurso de 5 km, com largada prevista para as 8h15. No dia 30 de agosto, será realizada a Corrida Porto Bracuhy, com percursos de 3, 5 e 10 km.

Em setembro, o calendário segue com duas provas noturnas. No dia 12, acontece a Emex Night Run, com largada às 19h, na Praça Zumbi dos Palmares, e percurso de 5 km. Já no dia 19, será realizada a 1ª Corrida Rústica Casa da Picanha Night Run, com largada às 18h e percurso de 5 km. Ainda em setembro, no dia 27, está prevista a Fancy Run, prova de 5 km com largada e chegada no Cais de Santa Luzia.

Em outubro, no dia 11, será realizada a sexta edição da tradicional Corrida da padroeira Nossa Senhora Aparecida, com percurso de 5 km. A competição é promovida pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Balneário.

Fechando a programação, no dia 1º de novembro, Angra dos Reis recebe a Angra dos Reis Run, com provas de 5 km e 21 km, na modalidade meia maratona.



