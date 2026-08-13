Angra PremiumDivulgação/Esporte

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Jaciara Santos
Angra dos Reis - O Angra Premium está na grande final da 1ª Copa Bris Belga de Futebol Super Master +50. A competição, disputada em Mangaratiba, começou no último sábado, dia 8, com quatro equipes campeãs da Copa do Mundo de Futebol Amador.
Heróis da Resistência - Divulgação/Esporte
Heróis da ResistênciaDivulgação/Esporte
 
Na semifinal, o Angra Premium empatou em 1 a 1 com o Real Mangaratiba no tempo normal e garantiu a classificação nas cobranças de pênaltis, vencendo por 2 a 1. Na outra partida, o Grupo Amizade derrotou a OAB União e também avançou à decisão.
União Flamenguinho - Divulgação/Esporte
União FlamenguinhoDivulgação/Esporte
A final será disputada no próximo sábado, dia 15, às 11h, no Estádio Municipal José Maria de Brito Barros, na Praia do Saco, em Mangaratiba. O título será decidido entre Angra Premium e Grupo Amizade, equipe do Rio de Janeiro. Antes da final, às 9h, Real Mangaratiba e OAB União disputam o terceiro lugar.
Heróis da Resistência - Divulgação/Esporte
Heróis da ResistênciaDivulgação/Esporte
A Copa foi criada como homenagem a Bris Belga, um dos principais responsáveis pela organização, durante anos, da Copa do Mundo de Futebol Amador. Ele promoveu diversas edições do torneio no Centro de Futebol Zico e no Clube da Aeronáutica, na Barra da Tijuca. Bris Belga também teve passagem pelo futebol profissional como supervisor de Fluminense e América e atuou como dirigente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. 
União Flamenguinho - Divulgação/Esporte
União FlamenguinhoDivulgação/Esporte
A iniciativa do torneio partiu dos jogadores Jorge Vaz, do Real Mangaratiba; Rogério Luiz, do Angra Premium; Paulo Henrique, do Grupo Amizade; e Claudinei Araújo, da OAB União. Os quatro decidiram reunir as equipes para homenagear Bris Belga e celebrar a história do futebol amador.
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Angra Premium
Heróis da Resistência
União Flamenguinho
Estrela de Angra
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