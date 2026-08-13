Angra PremiumDivulgação/Esporte
Angra Premium chega à final da Copa Bris Belga de Futebol Super Master
Equipe empatou com o Real Mangaratiba por 1 a 1 e venceu nos pênaltis; final contra o Grupo Amizade será sábado, dia 15, às 11h no estádio
Angra reúne agenda de corridas no segundo semestre deste ano
De agosto a novembro, calendário reúne provas de 5 km, 10 km e meia maratona, com opções diurnas e noturnas para atletas e amadores de Angra dos Reis. A modalidade virou febre na cidade
Real Esporte Clube abre seleção para formar times de futebol feminino
Projeto social e gratuito busca meninas a partir dos 7 anos para integrar as equipes femininas do clube em Angra
Denúncia leva à identificação de 50 mil m² de área degradada em Angra
A Polícia Ambiental encontrou desmatamento, queima de vegetação, cortes em pedras e três construções sem licença no Cantagalo
Foragido do RN por integrar organização criminosa é preso em Angra
Suspeito de 38 anos foi localizado no bairro Japuíba durante a Operação Olhos de Águia, que monitora foragidos de outros estados. "Não adianta se esconder aqui que a polícia vai encontrar" - disse o delegado Roberto Ramos
Apagão deixa cinco comunidades de Angra sem energia por 5 horas
Moradores ficaram sem luz entre o fim da tarde e 21h40; Enel informou que o fornecimento foi normalizado após reparos na rede
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