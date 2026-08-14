Apreensão da polícia na sede da empresa no centro de Angra - Divulgação/Polícia Civil

Apreensão da polícia na sede da empresa no centro de AngraDivulgação/Polícia Civil

Publicado 14/08/2026 11:16 | Atualizado 14/08/2026 11:18

Angra dos Reis - A Bravo Construções, empresa ligada ao empresário e candidato a deputado federal Renato Araújo, foi alvo da Operação Sarasvati da Polícia Civil, nessa quinta-feira (13), em sua sede em Angra dos Reis. A ação investiga suspeitas de fraudes na contratação de empresas para obras em escolas públicas estaduais.

Segundo a Polícia Civil, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão em sete cidades do estado. Em Angra, as buscas ocorreram na sede da empresa.

A investigação é conduzida pela Delegacia Fazendária (Delfaz) e apura indícios de um possível sistema direcionado para favorecer determinadas empresas em processos de contratação de obras em unidades de ensino da rede estadual.

De acordo com os investigadores, um ex-diretor regional teria participado da indicação de empresas supostamente ligadas ao esquema e que, posteriormente, seriam favorecidas nos procedimentos de contratação.

Durante a operação, a polícia Civil apreendeu computadores, documentos e outros materiais na sede da Bravo, conforme divulgado pela operação.

Renato Araújo já integrou o quadro societário da empresa e, segundo informações da investigação divulgadas pela imprensa, assinava propostas encaminhadas à Secretaria Estadual de Educação na condição de diretor-geral da construtora. Atualmente, ele é candidato a deputado federal pelo PL.

A reportagem de O Dia entrou em contato com a Bravo Construções sobre a operação da polícia, mas até o momento não obteve retorno do contato. A investigação permanece em andamento.