Apreensão da polícia na sede da empresa no centro de AngraDivulgação/Polícia Civil
Bravo Construções é alvo de operação da Polícia Civil em Angra
Empresa ligada ao candidato Renato Araújo foi alvo de buscas em investigação sobre suspeitas de fraudes em obras de escolas estaduais no RJ
Gerente do tráfico de drogas no Morro do Peres é preso pela PM
Homem de 37 anos estava foragido desde 2019 e tinha mandado de prisão por porte ilegal de arma de fogo
Homem de 68 anos é preso em Angra por estupro de vulnerável em 2015 no Rio
Foragido foi localizado no bairro Japuíba durante a Operação Olhos de Águia; Justiça determinou pena de 14 anos em regime fechado
Angra Premium chega à final da Copa Bris Belga de Futebol Super Master
Equipe empatou com o Real Mangaratiba por 1 a 1 e venceu nos pênaltis; final contra o Grupo Amizade será sábado, dia 15, às 11h no estádio
Angra reúne agenda de corridas no segundo semestre deste ano
De agosto a novembro, calendário reúne provas de 5 km, 10 km e meia maratona, com opções diurnas e noturnas para atletas e amadores de Angra dos Reis. A modalidade virou febre na cidade
Real Esporte Clube abre seleção para formar times de futebol feminino
Projeto social e gratuito busca meninas a partir dos 7 anos para integrar as equipes femininas do clube em Angra
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