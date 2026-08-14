Homem preso está à disposição da Justiça - Divulgação/Polícia Civil

Homem preso está à disposição da JustiçaDivulgação/Polícia Civil

Publicado 14/08/2026 10:33

Angra dos Reis - Um homem de 37 anos, foi preso nessa quinta-feira (13) em Angra dos Reis (RJ), durante operação da polícia na cidade. Ele era considerado foragido da Justiça desde 2019 e segundo as investigações, na hierarquia do crime organizado ele era gerente do tráfico drogas da localidade.

Segundo a Polícia Militar, a captura ocorreu após levantamentos do setor de inteligência. Os agentes localizaram o suspeito no interior da residência onde morava e realizaram a abordagem sem que houvesse resistência.

Ainda de acordo com a PM, a companheira do homem acompanhou a revista no imóvel. Nenhum material ilícito foi encontrado no endereço.

Contra o suspeito havia um mandado de prisão por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A polícia informou ainda que o detido atuava como homem de confiança de outro suspeito capturado em junho, apontado como participante direto no assassinato de um policial militar ocorrido em 2023.

O caso foi registrado na delegacia de Angra dos Reis. O homem permanece preso à disposição da Justiça.