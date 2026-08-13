Foragido por estupro de vulnerável e colocado atrás das grades pela Polícia Civil de Angra - Divulgação/Polícia Civil

Foragido por estupro de vulnerável e colocado atrás das grades pela Polícia Civil de AngraDivulgação/Polícia Civil

Publicado 13/08/2026 12:04

Angra dos Reis - Um homem, de 68 anos, considerado foragido da Justiça pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso nessa quarta-feira (12), em Angra dos Reis. A prisão ocorreu na residência do acusado, na Rua Prefeito João Gregório Galindo, no bairro Japuíba. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi localizado após um trabalho de monitoramento de inteligência realizado pela Operação Olhos de Águia. A equipe encontrou o homem e efetuou a prisão sem resistência. De acordo com as investigações, o crime ocorreu em 2015. O mandado de prisão expedido pela Justiça que determina o cumprimento de pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado. Após a prisão, o homem foi levado para a Delegacia de Angra dos Reis e, posteriormente, transferido para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. Os detalhes do processo e a identidade da vítima não foram divulgados, em cumprimento às normas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A polícia de Angra segue com a operação fechando o cerco contra criminosos que optam pela cidade da Costa Verde para se esconder da Justiça.

Relatar erro

Você pode gostar