Foragido por estupro de vulnerável e colocado atrás das grades pela Polícia Civil de AngraDivulgação/Polícia Civil
Homem de 68 anos é preso em Angra por estupro de vulnerável em 2015 no Rio
Foragido foi localizado no bairro Japuíba durante a Operação Olhos de Águia; Justiça determinou pena de 14 anos em regime fechado
Angra Premium chega à final da Copa Bris Belga de Futebol Super Master
Equipe empatou com o Real Mangaratiba por 1 a 1 e venceu nos pênaltis; final contra o Grupo Amizade será sábado, dia 15, às 11h no estádio
Angra reúne agenda de corridas no segundo semestre deste ano
De agosto a novembro, calendário reúne provas de 5 km, 10 km e meia maratona, com opções diurnas e noturnas para atletas e amadores de Angra dos Reis. A modalidade virou febre na cidade
Real Esporte Clube abre seleção para formar times de futebol feminino
Projeto social e gratuito busca meninas a partir dos 7 anos para integrar as equipes femininas do clube em Angra
Denúncia leva à identificação de 50 mil m² de área degradada em Angra
A Polícia Ambiental encontrou desmatamento, queima de vegetação, cortes em pedras e três construções sem licença no Cantagalo
Foragido do RN por integrar organização criminosa é preso em Angra
Suspeito de 38 anos foi localizado no bairro Japuíba durante a Operação Olhos de Águia, que monitora foragidos de outros estados. "Não adianta se esconder aqui que a polícia vai encontrar" - disse o delegado Roberto Ramos
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