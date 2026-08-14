Amanhã acontece a Rústica Terrestre, em frente à instituição - Divulgação/PMAR

Amanhã acontece a Rústica Terrestre, em frente à instituiçãoDivulgação/PMAR

Publicado 14/08/2026 11:21

Angra dos Reis - O Colégio Naval de Angra dos Reis, na Costa Verde, celebra 75 anos com uma programação especial ao longo de agosto e setembro. A agenda reúne atividades culturais, esportivas , exposições militares e momentos de integração com a população. A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, apoia a programação com estrutura para a realização dos eventos.

Programação especial ao Colégio se estende até setembro Divulgação/PMAR

A programação começou no dia 8 de agosto, com uma apresentação da Banda do Colégio Naval no Shopping Piratas. Nessa quinta-feira (13), foi realizada a apresentação da Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais, em frente ao Colégio Naval. No domingo (16), às 8h15, acontece a Rústica Terrestre, também em frente à instituição.

Um dos destaques será o dia 22 de agosto. A partir das 8h15, a Praia do Colégio Naval recebe a Rústica Natatória, competição de natação em águas abertas. Às 9h, os portões da instituição serão abertos ao público para visitação e exposições militares, no Campo de Esportes. Às 13h, a Baía da Ilha Grande será palco da 45ª Regata à Vela, que reúne centenas de competidores.

As atividades esportivas continuam no dia 29 de agosto, às 7h30, com a Regata do Poder Marítimo, na Praia do Colégio Naval. Já no dia 12 de setembro, às 8h30, será realizada a Regata de Canoagem, na Praia do Colégio Naval e na Baía da Ilha Grande.

No mesmo dia, às 18h30, a Banda do Colégio Naval fará uma nova apresentação no Shopping Piratas, encerrando a programação comemorativa dos 75 anos da instituição.

As inscrições para a 45ª Regata à Vela e para a Regata de Canoagem continuam abertas e são gratuitas. Os interessados podem se inscrever pelo site www.regatadocn.com

Segundo a Prefeitura, o apoio à programação busca valorizar a história do Colégio Naval e a relação da instituição com Angra dos Reis.

-O Colégio Naval faz parte da história de Angra dos Reis e tem uma relação muito próxima com a cidade. É uma honra para a Prefeitura contribuir para uma programação tão significativa, oferecendo o suporte necessário para que as comemorações dos 75 anos sejam realizadas e compartilhadas com a população- destacou o prefeito Cláudio Ferreti.

A secretária de Cultura e Patrimônio também ressaltou que as atividades contribuem para aproximar a instituição dos moradores e visitantes, além de valorizar sua presença na vida cultural e esportiva do município.

Programação

13 de agosto – 18h30: Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais, em frente ao Colégio Naval.

16 de agosto – 8h15: Rústica Terrestre, em frente ao Colégio Naval.

22 de agosto – 8h15: Rústica Natatória, na Praia do Colégio Naval.

22 de agosto – 9h: Portões Abertos e Exposições Militares, no Campo de Esportes do Colégio Naval.

22 de agosto – 13h: 45ª Regata à Vela, na Baía da Ilha Grande.

29 de agosto – 7h30: Regata do Poder Marítimo, na Praia do Colégio Naval.

12 de setembro – 8h30: Regata de Canoagem, na Praia do Colégio Naval e Baía da Ilha Grande.

12 de setembro – 18h30: Apresentação da Banda do Colégio Naval, no Shopping Piratas.