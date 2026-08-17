Angra x Vasco da GamaDivulgação/Time Angra
Angra Sub-13 e Sub-14 enfrentam o Vasco em amistosos no Rio
Jogos aconteceram no CT Almirante Heleno, em Duque de Caxias; Sub-13 recebeu medalhas e troféu de vice do Torneio Élio Campos da FERJ
Angra registra queda nos índices de criminalidade dos últimos 12 anos
Primeiro semestre de 2026 teve os menores números de homicídios, letalidade violenta, roubos e roubos de rua desde 2014
Colégio Naval celebra 75 anos com programação especial em Angra
Com diversas atividades culturais, esportivas e exposições militares. As comemorações do Colégio Naval movimentam Angra dos Reis em agosto e setembro.
Bravo Construções é alvo de operação da Polícia Civil em Angra
Empresa ligada ao candidato Renato Araújo foi alvo de buscas em investigação sobre suspeitas de fraudes em obras de escolas estaduais no RJ
Gerente do tráfico de drogas no Morro do Peres é preso pela PM
Homem de 37 anos estava foragido desde 2019 e tinha mandado de prisão por porte ilegal de arma de fogo
Homem de 68 anos é preso em Angra por estupro de vulnerável em 2015 no Rio
Foragido foi localizado no bairro Japuíba durante a Operação Olhos de Águia; Justiça determinou pena de 14 anos em regime fechado
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