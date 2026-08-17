Angra x Vasco da Gama - Divulgação/Time Angra

Angra x Vasco da GamaDivulgação/Time Angra

Publicado 17/08/2026 12:04

Angra dos Reis - Os times Sub-13 e Sub-14 do Angra Esporte Clube participaram, nesse final de semana, (15), de jogos amistosos contra as categorias de base do Vasco da Gama. As partidas foram realizadas no Centro de Treinamento Almirante Heleno, em Duque de Caxias, utilizado pelo clube vascaíno.

Além da experiência em campo, o encontro teve um momento especial para os atletas do Sub-13 do Angra. Os jogadores receberam das mãos dos atletas do Vasco as medalhas e o troféu de vice-campeões do Torneio Élio Campos, competição promovida pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).

A participação nos amistosos e a conquista do vice-campeonato reforçam o trabalho de formação das categorias de base do Angra Esporte Clube. Parabéns à garotada do Tubarão pela dedicação e pelo resultado!