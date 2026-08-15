Reunião GGIM - Divulgação/PMAR

Reunião GGIMDivulgação/PMAR

Publicado 15/08/2026 18:59

Angra dos Reis - Angra dos Reis registrou, nos primeiros seis meses de 2026, os menores índices de homicídios, letalidade violenta, roubos e roubos de rua dos últimos 12 anos. Os dados foram apresentados nessa sexta-feira (14), durante a reunião mensal do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), realizada na sede da Secretaria de Segurança Pública.

O anonimato é sempre garantido. O canal tem ajudado a polícia no combate a criminalidade Divulgação/Disque Denúncia

Os indicadores de segurança referentes ao primeiro semestre foram divulgados pela 166ª DP, sob responsabilidade do delegado titular, Roberto Ramos, com base nas estatísticas do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ).

Para o secretário de Segurança Pública, Douglas Barbosa, os resultados refletem a integração entre as instituições e a adoção de estratégias permanentes de prevenção e enfrentamento à criminalidade.

-Esses resultados são motivo de satisfação, mas, principalmente, de responsabilidade. Estamos falando dos menores índices registrados em Angra dos Reis desde 2014, resultado de um trabalho integrado, planejado e permanente - destacou.

Segundo o secretário, a segurança pública depende da atuação conjunta das forças de segurança, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Prefeitura e dos demais órgãos envolvidos na proteção da população. Douglas Barbosa ressaltou ainda que os indicadores serão utilizados no planejamento das próximas ações. Para ele, a redução dos índices não significa diminuir o ritmo de trabalho, mas analisar os fatores que contribuíram para os resultados e aperfeiçoar as estratégias de prevenção e combate à criminalidade.

A reunião contou com a participação do juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Angra dos Reis, Pedro Henrique de Abreu, além de representantes das forças de segurança e de outros órgãos que integram o GGIM.

A integração institucional é uma das principais diretrizes da política de segurança do município. O compartilhamento de informações, o acompanhamento dos indicadores e a articulação entre os órgãos permitem identificar desafios, estabelecer prioridades e direcionar as ações de segurança de maneira mais eficiente.