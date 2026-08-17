Heróis na final 50+ - Divulgação/Time

Heróis na final 50+Divulgação/Time

Publicado 17/08/2026 12:20

Angra dos Reis - Angra Premium e Heróis da Resistência estão na grande final do Campeonato Angrense de Futebol, na categoria 50+. As equipes garantiram suas vagas neste domingo (16), durante as semifinais realizadas no campo do Frade.

Time joga na final do 50+ Divulgação/Time

Na primeira partida, Angra Premium e União Flamenguinho empataram por 2 a 2 no tempo normal. Na disputa de pênaltis, o Angra Premium levou a melhor por 6 a 5 e avançou para a decisão.

Na outra semifinal, o Heróis da Resistência venceu o Estrela de Angra por 4 a 1, garantindo a classificação para a final.

Organizada pela Liga Angrense de Desportos (LAD), a competição terá sua decisão no próximo domingo (23), às 9h30, novamente no campo do Frade. Angra Premium e Heróis da Resistência vão entrar em campo em busca do título da categoria 50+.