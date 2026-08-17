Oliveira Academy em primeiro lugar no pódio - Divulgação/Evento

Oliveira Academy em primeiro lugar no pódioDivulgação/Evento

Publicado 17/08/2026 12:35

Angra dos Reis - O Ginásio Getúlio Telles, no Balneário, recebeu nesse sábado (15) o Angra Cup International Open de Jiu-Jitsu. O evento reuniu diversas academias e equipes de Angra dos Reis, com destaque para o desempenho dos atletas da cidade, que conquistaram medalhas e subiram ao pódio em diferentes categorias.

A competição marcou a primeira edição regional organizada pela Liga de Jiu-Jitsu Brasileiro (LJJB) na Costa Verde e contou com a participação de atletas de várias equipes do município.

O título por equipes ficou com a Oliveira Academy, da Nova Angra, comandada pelo professor Rikson Oliveira. A equipe teve uma campanha de destaque, com 23 campeões, 12 vice-campeões e um terceiro colocado, garantindo o troféu de campeã do Angra Cup International Open de Jiu-Jitsu.

Na classificação geral por equipes, a Gileade de Angra, dos professores Mauro da Glória e Bruno Alves, ficou com a segunda colocação. O terceiro lugar foi conquistado pela GFTeam, comandada pelos professores André Victor e Cristiano Moraes.

O resultado reforça a força do jiu-jitsu angrense e o desempenho dos atletas locais em uma competição de alcance regional.