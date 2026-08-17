Oliveira Academy em primeiro lugar no pódioDivulgação/Evento
Oliveira Academy fatura o Angra Cup International Open de Jiu-Jitsu
Na primeira edição regional da LJJB na Costa Verde, realizada no Ginásio Getúlio Telles
Angra Premium e Heróis da Resistência decidem o título do 50+
Os times venceram nas semifinais e vão disputar a final do Campeonato Angrense de Futebol no próximo domingo, às 9h30
Angra Sub-13 e Sub-14 enfrentam o Vasco em amistosos no Rio
Jogos aconteceram no CT Almirante Heleno, em Duque de Caxias; Sub-13 recebeu medalhas e troféu de vice do Torneio Élio Campos da FERJ
Angra registra queda nos índices de criminalidade dos últimos 12 anos
Primeiro semestre de 2026 teve os menores números de homicídios, letalidade violenta, roubos e roubos de rua desde 2014
Colégio Naval celebra 75 anos com programação especial em Angra
Com diversas atividades culturais, esportivas e exposições militares. As comemorações do Colégio Naval movimentam Angra dos Reis em agosto e setembro.
Bravo Construções é alvo de operação da Polícia Civil em Angra
Empresa ligada ao candidato Renato Araújo foi alvo de buscas em investigação sobre suspeitas de fraudes em obras de escolas estaduais no RJ
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