Solange Mariano - Divulgação/Esporte

Solange MarianoDivulgação/Esporte

Publicado 17/08/2026 12:46 | Atualizado 17/08/2026 12:51

Angra dos Reis - A Corrida Rústica em comemoração aos 75 anos do Colégio Naval movimentou Angra dos Reis nesse domingo (16). A prova , com percurso de 5 km, reuniu centenas de atletas de Angra e de cidades da região. Mais uma vez, a dupla José Ferreira Neto, o Atleta Raio, e Solange Mariano se destacou e conquistou o primeiro lugar nas categorias gerais masculina e feminina.

Atleta Raio Divulgação/Esporte

No geral masculino, Atleta Raio venceu com o tempo de 15min59seg. Murilo Mariano Ferreira ficou em segundo, com 17min14seg, seguido por José Carlos Vidal, que completou a prova em 17min18seg. Lindomar Castilho terminou na quarta colocação, com 17min29seg, enquanto Jesiel de Castro Filho foi o quinto, com 17min33seg.

Entre as mulheres, Solange Mariano garantiu a vitória ao cruzar a linha de chegada em 19min02seg. Edna Rodrigues foi a segunda colocada, com 19min34seg, e Gilvania Nóbrega terminou em terceiro, com 20min38seg. Adrieli Amorim ficou na quarta posição, com 21min06seg, e Joice Cardoso completou o grupo das cinco primeiras, com 21min45seg.

A corrida integrou a programação especial pelos 75 anos do Colégio Naval e reforçou a participação do município e da região em eventos esportivos.