Vem aí mais uma edição da Festa Internacional de Teatro de Angra - Divulgação/Reprodução Rede Social

Vem aí mais uma edição da Festa Internacional de Teatro de AngraDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 17/08/2026 21:21

Angra dos Reis - A cidade de Angra dos Reis será novamente palco de uma das principais celebrações das artes cênicas do país. A 18ª edição da Festa Internacional de Teatro de Angra dos Reis (FITA) será realizada entre os dias 8 e 24 de outubro, com apoio da Prefeitura. A organização do festival abriu as inscrições para a seleção de espetáculos produzidos por companhias, grupos e coletivos.



Os interessados devem enviar, até o dia 25 de agosto, fotos, vídeos e um texto com a sinopse e outras informações sobre o espetáculo para o e-mail Podem participar tanto montagens que já estão em cartaz quanto peças que ainda estão em fase de ensaio.Os interessados devem enviar, até o dia 25 de agosto, fotos, vídeos e um texto com a sinopse e outras informações sobre o espetáculo para o e-mail curadoria@fita.art.br

A seleção será conduzida pela curadoria da FITA, sob o comando de João Carlos Rabello, que acompanhará apresentações ou ensaios dos grupos inscritos.

-É fundamental para a FITA manter uma ponte direta com a produção artística de Angra dos Reis. A cidade conta com um celeiro de talentos e trabalhos de altíssimo nível, que merecem visibilidade nacional - destacou Rabello.

Para a secretária municipal de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, a participação dos artistas locais representa uma oportunidade de ampliar o reconhecimento da produção cultural do município.

-A FITA é uma grande vitrine para o talento dos nossos artistas. Abrir espaço para que companhias, grupos e coletivos da cidade possam apresentar seus trabalhos dentro de um festival dessa dimensão é uma oportunidade importante de valorização e reconhecimento da nossa produção teatral - afirmou.

Sobre a FITA

Patrimônio imaterial de Angra dos Reis, a Festa Internacional de Teatro de Angra dos Reis é um dos mais importantes festivais de artes cênicas do Brasil. Realizado anualmente, o evento reúne nomes de destaque do teatro nacional e novos talentos do setor.

Além dos espetáculos, a programação inclui o Prêmio FITA, que reconhece os destaques da temporada em diversas categorias, por meio de júri especializado e popular.

A 18ª edição conta com patrocínio da Prefeitura de Angra dos Reis, da Enel Distribuição Rio e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura.