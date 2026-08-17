Vem aí mais uma edição da Festa Internacional de Teatro de AngraDivulgação/Reprodução Rede Social
Os interessados devem enviar, até o dia 25 de agosto, fotos, vídeos e um texto com a sinopse e outras informações sobre o espetáculo para o e-mail curadoria@fita.art.br.
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