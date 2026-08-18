Marcos Peruano - Divulgação/Atleta

Marcos PeruanoDivulgação/Atleta

Publicado 18/08/2026 10:48 | Atualizado 18/08/2026 10:50

Angra dos Reis - O atleta de Angra dos Reis Marcos Aurélio Gomes dos Santos Filho, o Marcos “Peruano”, de 22 anos, conquistou mais uma importante vitória em sua carreira internacional no MMA. Nessa sexta-feira (14), em Bangkok, na Tailândia, o lutador brasileiro derrotou o filipino Jhanlo Mark Sangiao por nocaute em apenas 57 segundos de combate, pelo ONE Fight Night 46.

Lutador representa Angra em competição em Bangkok, na Tailândia Divulgação/Atleta

Marcos “Peruano” acertou um forte golpe de direita, levou o adversário ao chão e garantiu um nocaute espetacular. A vitória aconteceu justamente no dia do aniversário do atleta, que teve motivos de sobra para comemorar.

Com o resultado, Marcos chegou à décima vitória na carreira profissional e agora possui um cartel de 10 vitórias e apenas uma derrota. O ONE Fight Night é promovido pelo ONE Championship, uma das principais organizações de esportes de combate do mundo.

Esta foi a segunda vitória consecutiva do angrense na organização. Em março, pelo ONE Fight Night 41, ele derrotou o argentino Mauro Mastromarine por finalização, aplicando um mata-leão. A estreia no evento aconteceu em janeiro deste ano, quando sofreu sua única derrota profissional para o tailandês Carlo Bumina-ang, também em Bangkok.

Marcos “Peruano” compete profissionalmente há cerca de quatro anos. Antes disso, iniciou sua trajetória no circuito amador, por volta de 2022, construindo uma carreira que rapidamente ganhou projeção nacional e internacional.

O lutador também possui destaque no Muay Thai. Em março de 2025, conquistou o título mundial da modalidade na categoria até 67 kg, com campanha invicta. Na competição realizada no Estádio Nacional de Bangkok, Marcos superou adversários da Bélgica, do Canadá e do Uzbequistão.

Natural de Fortaleza, no Ceará, Marcos mudou-se para Angra dos Reis aos 14 anos e foi na cidade que cresceu e desenvolveu grande parte de sua trajetória esportiva. A nova vitória na Tailândia reforça o destaque do atleta angrense no cenário internacional e aumenta a expectativa pela consolidação de sua carreira no MMA.