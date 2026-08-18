Abertura do JAI no estádio municipal - Divulgação/PMAR

Abertura do JAI no estádio municipalDivulgação/PMAR

Publicado 18/08/2026 11:12

Angra dos Reis - O Estádio Municipal, no Balneário, recebeu na manhã desta segunda-feira (17) a abertura oficial dos Jogos Estudantis de Angra dos Reis (JEAR) 2026. A competição reúne cerca de 2 mil estudantes de 40 escolas da cidade e segue até o dia 28 de agosto.

Banda do Colégio Naval se apresenta na abertura dos JEAR Divulgação/PMAR

A cerimônia de abertura contou com a participação da Banda do Colégio Naval, o tradicional desfile das escolas, o juramento do atleta e o acendimento da pira dos jogos.

Ao longo da competição, os estudantes participam de disputas em 11 modalidades: tênis de mesa, xadrez, basquete, atletismo, handebol, futevôlei, vôlei, futsal, queimada, futebol de campo e vôlei de areia.

As competições são realizadas nas categorias sub-14 e sub-17, nos naipes masculino, feminino e misto.

Além de estimular a prática esportiva, o JEAR busca promover entre os estudantes valores como respeito, integração, disciplina e espírito esportivo.

Programação da semana

Terça-feira (18), estão previstas competições de basquete masculino, atletismo feminino e futebol de campo.

Quarta-feira (19), serão realizadas partidas de handebol feminino e masculino, futevôlei masculino e futebol de campo.

Já na quinta-feira (20), a programação terá disputas de handebol masculino, futsal feminino, futebol de campo e futevôlei masculino.

Encerrando a programação da semana, na sexta-feira (21), acontecem as competições de futsal masculino e futebol de campo.