Abertura do JAI no estádio municipalDivulgação/PMAR
As competições são realizadas nas categorias sub-14 e sub-17, nos naipes masculino, feminino e misto.
Quarta-feira (19), serão realizadas partidas de handebol feminino e masculino, futevôlei masculino e futebol de campo.
Já na quinta-feira (20), a programação terá disputas de handebol masculino, futsal feminino, futebol de campo e futevôlei masculino.
Encerrando a programação da semana, na sexta-feira (21), acontecem as competições de futsal masculino e futebol de campo.
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