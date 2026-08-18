Plano de emergência de Angra1 em teste - Divulgação/Arquivo Redação

Plano de emergência de Angra1 em testeDivulgação/Arquivo Redação

Publicado 18/08/2026 11:58

Angra dos Reis - O Exercício Parcial do Plano de Emergência Externo (PEE/RJ) de Resposta Integrada à Emergência e Segurança Física Nuclear na Central Almirante Álvaro Alberto (CNAAA) está sendo realizado e segue até quarta-feira (20), em Angra dos Reis, na Costa Verde. A atividade acontece no formato de “exercício de mesa”, sem mobilização de campo, com foco no teste de procedimentos e sistemas de comunicação utilizados em situações de emergência

Neste ano, Angra 1 é o foco das atividades. Todos os Centros de Emergência da CNAAA e o Escritório Central foram ativados, desde ontem (17), com o simulado. O exercício envolve situações relacionadas à segurança operacional (safety), à proteção física (security) e, pela primeira vez, um cenário de cibersegurança envolvendo a CNAAA e demais instituições participantes.

O sistema Sagres-N, desenvolvido pela Marinha do Brasil, continuará sendo utilizado como ferramenta de treinamento. A atividade é coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) e terá como base o Centro de Coordenação e Controle de Emergência Nuclear (CCCEN).

Também foram ativados o Centro Estadual para o Gerenciamento de uma Situação de Emergência Nuclear (Cestgen) e o Centro Nacional para Gerenciamento de Emergência Nuclear (Cenagen). Os grupos reúnem representantes de órgãos federais, estaduais e municipais envolvidos na proteção e resposta a emergências nucleares.

Entre as instituições participantes estão a Eletronuclear, Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen), Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN), polícias Federal, Rodoviária Federal, Civil e Militar, Secretaria Nacional de Defesa Civil, defesas civis de Angra dos Reis e Paraty, Corpo de Bombeiros, Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Ibama e Ministério da Saúde, entre outras.

Ao todo, são 60 instituições que integram o Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro (Sipron) participarão do exercício.

A abertura foi realizada nessa segunda-feira, no Colégio Naval. Os dois dias seguintes serão destinados exclusivamente às atividades do simulado.

Os exercícios de resposta a uma emergência nuclear do PEE/RJ são realizados anualmente, alternando entre o formato parcial, nos anos pares, e o geral, que mobiliza a população, nos anos ímpares.