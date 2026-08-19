Secretaria de Segurança Pública no enfrentamento à violência contra mulher - Divulgação/Segurança Pública

Secretaria de Segurança Pública no enfrentamento à violência contra mulherDivulgação/Segurança Pública

Publicado 19/08/2026 11:01

Angra dos Reis - O Programa de Educação e Prevenção à Violência contra a Mulher (PROEP-Mulher), da Prefeitura de Angra dos Reis, ampliou as ações de conscientização e prevenção voltadas ao público masculino. Em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, o programa tem promovido ações na cidade, entre elas o Diálogo Diário de Segurança (DDS) com servidores da Secretaria de Segurança Pública.

Realizada na sede da secretaria, na Praia do Anil, a atividade teve como objetivo estimular a reflexão sobre comportamentos, relacionamentos e atitudes que podem contribuir para situações de violência e assédio. A proposta é fortalecer uma cultura baseada no respeito, na responsabilidade e na igualdade, dentro e fora do ambiente de trabalho.

A iniciativa terá continuidade em diferentes regionais do município, com orientações de combate à violência doméstica, assédio e formas de prevenção. As ações também pretendem ampliar o conhecimento dos servidores sobre sinais de comportamentos abusivos e incentivar uma postura mais ativa diante de situações de violência.

Segundo o PROEP-Mulher, a participação dos homens é fundamental para fortalecer as estratégias de prevenção e promover mudanças culturais capazes de contribuir para o enfrentamento da violência contra a mulher.

-O enfrentamento à violência contra a mulher exige uma atuação conjunta de toda a sociedade. Por isso, é importante criar espaços de diálogo com os homens, para que possam refletir sobre suas atitudes, reconhecer comportamentos que ultrapassam os limites do respeito e compreender sua responsabilidade na prevenção da violência - destacou Danielle Neves, agente do PROEP-Mulher.

A abordagem também busca contribuir para a identificação e desconstrução de comportamentos que podem reproduzir ciclos de violência e padrões culturais baseados no machismo. Ao levar informação aos espaços de trabalho, o programa pretende estimular a reflexão e fortalecer atitudes de prevenção e proteção.

- A informação é fundamental para prevenir a violência e fortalecer a proteção. Não é preciso esperar que uma agressão aconteça para tomar uma atitude. Todos podem contribuir para interromper ciclos de violência e promover relações mais respeitosas - ressaltou Noemi Rodrigues, também agente do PROEP-Mulher.

Com a ampliação das ações para diferentes espaços e públicos, o PROEP-Mulher reforça a importância do diálogo e da participação coletiva na prevenção da violência contra a mulher e na construção de relações mais seguras e respeitosas.