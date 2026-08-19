Secretaria de Segurança Pública no enfrentamento à violência contra mulherDivulgação/Segurança Pública
PROEP-Mulher amplia diálogo com homens para prevenir violência em Angra
Programa leva informação a servidores e reforça a participação dos homens na prevenção da violência contra a mulher e do assédio
Exercício do PEE/RJ testa resposta às emergências na Central Nuclear
Simulado está sendo realizado em Angra, e terá foco em unidade de Angra 1, comunicação, segurança física e cibersegurança
Jogos Estudantis reúnem 2 mil alunos de 40 escolas em Angra dos Reis
JEAR 2026 começou nessa segunda-feira (17) e segue até 28 de agosto, com disputas em 11 modalidades esportivas entre estudantes
Marcos Peruano vence filipino por nocaute em menos de um minuto
Lutador de Angra dos Reis derrubou Jhanlo Mark Sangiao em apenas 57 segundos, no ONE Fight Night 46, realizado em Bangkok
FITA abre inscrições para espetáculos teatrais de Angra dos Reis
Companhias, grupos e coletivos podem inscrever montagens até 25 de agosto para seleção da 18ª edição do festival, em outubro
Corrida do Colégio Naval reúne centenas de atletas em Angra
Os atletas Raio e Solange Mariano venceram os 5 km da prova que celebrou os 75 anos do Colégio Naval, neste domingo (16)
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