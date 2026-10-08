Suspeitos fogem para área de mata deixando drogas para trás - Divulgação/Reprodução Rede Social

Suspeitos fogem para área de mata deixando drogas para trásDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 08/10/2026 20:08 | Atualizado 08/10/2026 20:12

Policiais militares apreenderam grande quantidade de drogas e equipamentos utilizados por criminosos, na comunicação, durante uma ação realizada nessa quarta-feira (7), na comunidade da Água Santa, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. A ocorrência foi registrada após a equipe receber informações sobre a existência de ponto de venda de entorpecentes na localidade.

De acordo com as informações da ocorrência, os agentes foram alertados sobre a movimentação relacionada ao comércio ilegal de drogas na comunidade. Diante da denúncia, os policiais seguiram até o endereço indicado para verificar a situação e averiguar a possível atividade criminosa.

Ao chegarem ao local, os militares constataram a prática de comércio de entorpecentes, conforme o relato da ação policial. Durante a diligência, foram encontrados 45 pinos de cocaína, 62 papelotes de maconha e 77 pedras de crack. Ninguém foi preso. Os suspeitos fugiram para área de mata.

Além das substâncias ilícitas, os agentes apreenderam um aparelho celular e um rádio transmissor. Os equipamentos também foram recolhidos durante a ocorrência e integram a relação de materiais apreendidos na ação. Ao todo, foram retiradas de circulação 184 unidades de drogas. A quantidade corresponde ao número de embalagens e porções contabilizadas pelos policiais, sem representar o peso total dos entorpecentes.

Apesar da apreensão, ninguém foi preso durante a ação. A ocorrência reforça a atuação policial, das Forças de Segurança, voltada à repressão do comércio de drogas em comunidades de Angra dos Reis.