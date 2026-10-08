Suspeitos fogem para área de mata deixando drogas para trásDivulgação/Reprodução Rede Social
PM apreende drogas, celular e rádio transmissor na Água Santa
Ação ocorreu após denúncia de venda de entorpecentes na comunidade de Angra dos Reis; ninguém foi preso na operação
Idoso morre após carro bater em árvore na Rio-Santos, em Angra
Acidente ocorreu no km 473, em Jacuecanga, próximo à PRF; um segundo ocupante foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal da Japuíba
Casal é preso com drogas durante ação da P2 em Angra
Homem e mulher foram detidos com cocaína, crack, maconha e dinheiro durante operação da inteligência da PM em Santa Rita do Bracuí
18ª FITA estreia com espetáculos produzidos por artistas de Angra
A maior Festa Internacional do Teatro acontece de 7 a 24 de outubro, em Angra, com ingressos já disponíveis ao público
Proibida a pesca da sardinha na Costa Verde
Angra encerra temporada da sardinha com mais de 23 mil toneladas pescadas. Cerca de 750 pescadores devem receber auxílio defeso até fevereiro
Confronto armado termina com apreensão de drogas na Sapinhatuba II
Policiais do 33º BPM/Angra apreenderam maconha, cocaína e crack durante ação na comunidade; dois suspeitos fugiram após troca de tiros
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