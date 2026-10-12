Mulheres no pódio da corrida de Nossa Senhora Aparecida - Divulgação/PMAR

Mulheres no pódio da corrida de Nossa Senhora Aparecida Divulgação/PMAR

Publicado 12/10/2026 19:20

Renan Jordão e Edna Rodrigues foram os grandes vencedores da 6ª edição da Corrida Nossa Senhora Aparecida, realizada nesse domingo (11), em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. A prova de 5 quilômetros reuniu centenas de atletas e contou com a participação de corredores de destaque do município e de cidades da região.

Renan destaque no pódio Divulgação/PMAR

A largada e a chegada ocorreram em frente à Igreja Nossa Senhora Aparecida, na Alameda Luíza Angélica, no bairro Balneário. O percurso exigiu dos participantes preparo físico e estratégia para manter o ritmo durante os cinco quilômetros.

Classificação

No geral masculino, Renan completou o percurso em 18min19seg e garantiu o primeiro lugar. Rickson Santos ficou na segunda posição, com 18min52seg, seguido por José Roberto da Silva, que registrou 19min55seg. Flávio Miller terminou em quarto, com 20min02seg, enquanto Jamison Salustiano fechou o grupo dos cinco primeiros, com 20min13seg.

Entre as mulheres, Edna Rodrigues cruzou a linha de chegada em 20min53seg e conquistou a vitória. Gilvania Nóbrega ficou em segundo lugar, com 22min03seg, seguida por Alessandra de Souza, que marcou 22min59seg. Kate Helen terminou na quarta colocação, com 23min27seg, e Silene Santos Alves completou o top cinco, com 24min19seg.

Sem Limite

A competição também contou com a participação de atletas com deficiência (PCD). Welington dos Santos venceu a categoria masculina, com o tempo de 29min22seg. No feminino, Alice Melo foi a primeira colocada, concluindo a prova em 38min52seg.

Mulheres são destaque da corrida

De acordo com os números dos atletas classificados, a participação feminina foi maioria nesta edição, com 174 mulheres e 122 homens. A corrida atraiu desportistas, moradores e fiéis, que acompanharam a programação esportiva organizada na véspera do feriado nacional de 12 de outubro, dedicado a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.

Além da prova principal, a programação esportiva da festa religiosa incluiu uma caminhada de 3 km e uma corrida kids de 300 metros, ampliando a participação de pessoas de diferentes idades.

A organização ficou a cargo da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, com apoio da Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer. A iniciativa integrou esporte, convivência comunitária e celebração religiosa, mantendo a tradição da corrida no calendário festivo do município.