Mulheres no pódio da corrida de Nossa Senhora Aparecida Divulgação/PMAR
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Mulheres são destaque da corrida
A organização ficou a cargo da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, com apoio da Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer. A iniciativa integrou esporte, convivência comunitária e celebração religiosa, mantendo a tradição da corrida no calendário festivo do município.
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