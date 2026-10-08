Homem detido sendo encaminhado à 166ª DPDivulgação/Reprodução Polícia Militar
Medida protetiva
As medidas protetivas de urgência são instrumentos previstos na legislação brasileira para proteger pessoas em situação de violência ou ameaça, especialmente em casos de violência doméstica e familiar. Entre as determinações possíveis estão a proibição de aproximação da vítima, o impedimento de contato por qualquer meio de comunicação e outras restrições estabelecidas pela Justiça, conforme as circunstâncias de cada caso.
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18ª FITA estreia com espetáculos produzidos por artistas de Angra
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Proibida a pesca da sardinha na Costa Verde
Angra encerra temporada da sardinha com mais de 23 mil toneladas pescadas. Cerca de 750 pescadores devem receber auxílio defeso até fevereiro
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