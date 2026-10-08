Homem detido sendo encaminhado à 166ª DP - Divulgação/Reprodução Polícia Militar

Homem detido sendo encaminhado à 166ª DPDivulgação/Reprodução Polícia Militar

Publicado 08/10/2026 20:52

Um homem foi preso suspeito de descumprir uma medida protetiva no Morro da Caixa d’Água, no centro de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. A prisão ocorreu, nessa quarta-feira (7), após a vítima procurar a delegacia para denunciar o recebimento de mensagens com conteúdo ofensivo e intimidador.

De acordo com as informações do caso, a denúncia levou as autoridades a adotarem as medidas necessárias para responsabilizar o investigado pelo suposto descumprimento da determinação judicial. Diante dos fatos apresentados, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o homem.

O suspeito já respondia a outros processos judiciais e utilizava tornozeleira eletrônica. Mesmo submetido ao monitoramento, ele passou a ser investigado por uma nova ocorrência relacionada à medida protetiva concedida à vítima.

A prisão foi realizada durante uma operação policial na localidade. Após ser identificado e localizado pelos agentes, o homem foi detido e encaminhado à 166ª DP, onde foram adotados os procedimentos legais. o investigado permaneceu preso à disposição da Justiça.

A prisão preventiva tem como finalidade garantir o andamento do processo e atender aos requisitos previstos na legislação, conforme a decisão judicial que determinou a medida.

Medida protetiva



As medidas protetivas de urgência são instrumentos previstos na legislação brasileira para proteger pessoas em situação de violência ou ameaça, especialmente em casos de violência doméstica e familiar. Entre as determinações possíveis estão a proibição de aproximação da vítima, o impedimento de contato por qualquer meio de comunicação e outras restrições estabelecidas pela Justiça, conforme as circunstâncias de cada caso.

O descumprimento de uma medida protetiva pode resultar em responsabilização criminal e na adoção de novas providências judiciais. A comunicação de possíveis violações às autoridades é importante para que a situação seja apurada e para que sejam avaliadas as medidas necessárias à proteção da vítima.

Neste caso, a denúncia apresentada na delegacia, envolvendo mensagens ofensivas e intimidadoras, antecedeu a expedição do mandado de prisão preventiva e a localização do investigado durante a ação policial.

Até o momento, não foram divulgadas informações adicionais sobre a identidade do homem e o teor específico das mensagens.