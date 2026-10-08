Apreensão da PM em Mambucaba - Divulgação/Reprodução PM

Apreensão da PM em MambucabaDivulgação/Reprodução PM

Publicado 08/10/2026 21:50

Dois homens foram presos durante uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada por policiais militares do serviço reservado do (33º BPM), no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. A ação resultou na apreensão de um menor, além de uma pistola calibre 9 milímetros, munições, entorpecentes, um rádio transmissor e dinheiro em espécie.

Ação dos policiais no bairro Mambucaba Divulgação/Reprodução PM

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes monitoravam a movimentação de suspeitos na região quando identificaram pessoas que estariam comercializando drogas. A equipe realizou a abordagem e encontrou materiais ilícitos com dois dos envolvidos, que receberam voz de prisão.

De acordo com a ocorrência, um dos detidos estava com uma pistola Canik calibre 9 mm, dois carregadores e 73 munições do mesmo calibre. Com o segundo suspeito foi encontrado 32 papelotes de maconha, nove frascos de loló, um rádio transmissor, um aparelho celular e R$ 27 em dinheiro.

Segundo a polícia, um deles identificado como Hugo teria declarado aos agentes que integra uma facção criminosa, e que atuaria sob ordens vindas de um traficante preso. A Polícia Militar também informou que um dos detidos já era procurado pelo 33º BPM e seria suspeito de envolvimento em conflitos entre facções criminosas.

Os materiais apreendidos foram recolhidos pela equipe e encaminhados à delegacia da cidade. Segundo a corporação, a apreensão representa um prejuízo estimado em R$ 10 mil para o tráfico de drogas. Os presos foram autuados por suspeita de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Já o menor apreendido.

A operação faz parte das ações de monitoramento e repressão ao comércio de entorpecentes realizadas pela Polícia Militar em Angra dos Reis. A corporação busca identificar suspeitos, apreender armas e drogas e reunir informações sobre a atuação de grupos criminosos na região.





