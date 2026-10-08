Apreensão da PM em MambucabaDivulgação/Reprodução PM
Dois homens são presos e um menor apreendido com arma e drogas em Angra
Ação do serviço reservado do 33º BPM ocorreu no Parque Mambucaba; policiais apreenderam pistola, 73 munições, drogas e rádio transmissor
Homem é preso por descumprir medida protetiva em Angra dos Reis
Suspeito foi localizado no Morro da Caixa d’Água após denúncia de mensagens ofensivas e intimidadoras; investigado já usava tornozeleira eletrônica
PM apreende drogas, celular e rádio transmissor na Água Santa
Ação ocorreu após denúncia de venda de entorpecentes na comunidade de Angra dos Reis; ninguém foi preso na operação
Idoso morre após carro bater em árvore na Rio-Santos, em Angra
Acidente ocorreu no km 473, em Jacuecanga, próximo à PRF; um segundo ocupante foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal da Japuíba
Casal é preso com drogas durante ação da P2 em Angra
Homem e mulher foram detidos com cocaína, crack, maconha e dinheiro durante operação da inteligência da PM em Santa Rita do Bracuí
18ª FITA estreia com espetáculos produzidos por artistas de Angra
A maior Festa Internacional do Teatro acontece de 7 a 24 de outubro, em Angra, com ingressos já disponíveis ao público
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