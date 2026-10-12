Dia da Criança no 10ºGBM - Divulgação/10º GBM

Dia da Criança no 10ºGBMDivulgação/10º GBM

Publicado 12/10/2026 20:55

O Corpo de Bombeiros de Angra dos Reis promoveu um dia de diversão para as crianças, com brincadeiras e atividades recreativas no interior do quartel. A programação reuniu atrações que garantiram momentos de lazer e aprendizagem , permitindo aos pequenos conhecer de perto a estrutura utilizada pelos militares.

Corpo de Bombeiros (10º GBM) celebra o Dia da Criança Divulgação/ (10º GBM)

No pátio, viaturas operacionais ficaram expostas e despertaram a curiosidade da garotada. Os participantes puderam tirar fotos, observar os veículos e conhecer equipamentos empregados em operações de salvamento e resgate de pessoas.

Equipamentos utilizados, no dia a dia em resgate, foram expostos às crianças Divulgação/10º GBM

O espaço também recebeu brinquedos como pula-pula, escorrega e piscina de bolas, garantindo entretenimento durante o evento. Para completar a programação, as crianças foram recebidas com um lanche. As brincadeiras, alimentação e atividades interativas, transformaram o quartel em um espaço de convivência e aprendizado.

"Filho de peixe, peixinho é" Divulgação/10º GBM

Um dos momentos mais aguardados aconteceu no encerramento: o tradicional banho de mangueira. A atividade reuniu os pequenos em meio à água e à diversão, fechando o encontro em clima de festa. Além de proporcionar lazer, a iniciativa aproximou as crianças do trabalho realizado pelos bombeiros. A exposição dos veículos e dos equipamentos permitiu que os participantes conhecessem um pouco da rotina da corporação, responsável pelo atendimento de emergências e por operações de proteção e salvamento.

Tradição do Corpo de Bombeiros Divulgação/10º GBM

A programação terminou com a animação da garotada, que aproveitou as atrações preparadas especialmente para a ocasião.