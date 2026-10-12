Dia da Criança no 10ºGBMDivulgação/10º GBM
Bombeiros de Angra promovem dia de diversão para crianças no quartel
Programação contou com brinquedos, lanche, exposição de viaturas e equipamentos de resgate, além do tradicional banho de mangueira
Renan Jordão e Edna Rodrigues vencem a 6ª Corrida de Nossa Senhora Aparecida
Prova de 5 km reuniu centenas de atletas em Angra dos Reis, com disputas acirradas nas categorias masculina e feminina e programação esportiva para toda a família
Dois homens são presos e um menor apreendido com arma e drogas em Angra
Ação do serviço reservado do 33º BPM ocorreu no Parque Mambucaba; policiais apreenderam pistola, 73 munições, drogas e rádio transmissor
Homem é preso por descumprir medida protetiva em Angra dos Reis
Suspeito foi localizado no Morro da Caixa d’Água após denúncia de mensagens ofensivas e intimidadoras; investigado já usava tornozeleira eletrônica
PM apreende drogas, celular e rádio transmissor na Água Santa
Ação ocorreu após denúncia de venda de entorpecentes na comunidade de Angra dos Reis; ninguém foi preso na operação
Idoso morre após carro bater em árvore na Rio-Santos, em Angra
Acidente ocorreu no km 473, em Jacuecanga, próximo à PRF; um segundo ocupante foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal da Japuíba
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.